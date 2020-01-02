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三星記憶體廠跳電 台廠南亞科、群聯開紅盤表態

2020-01-02 11:02經濟日報 記者張家瑋／即時報導

全球最大記憶體製造商三星電子（Samsung）傳出華城廠跳電，市場預料至少需四至五日復工生產，影響DRAM 和 NAND Flash市場供需緊張，台廠記憶體南亞科（2408）、群聯、威剛、旺宏與華邦電今（2）日表態全面大漲，南亞科率先表態，盤中股價一度來到89.7元，漲幅7.55%。

元旦期間，南韓三星電子位於華城晶圓廠區傳出短暫跳電，集邦科技示，三星華城廠區發生跳電的NAND Flash工廠為 Line12，主要以生產 2D NAND 為主，並非主流 3D NAND 產品。

除此之外，該廠區也有 DRAM 生產 （ Line13 部分） 與LSI生產（Line11與部分Line13 ），但由於 Line13目前只有20奈米製程，並非先進的 1X／1Y奈米製程。

至於在採用 EUV 技術來生產系統半導體的 LSi 代工部分，其主要以 CMOS 產品為主，加上跳電時間短、不斷電系統順利銜接，雖然仍需停機檢查，但應可迅速恢復，預期跳電衝擊小。

法人推測Line 12、Line 13產線的NAND及DRAM產能分別占其整體12產能約27%與21%，推算約占全球產能9%、8%，以去年6月東芝三重縣四日市廠區停電13分鐘，最快花費五日即復工，預期此次停電亦可在五日內完成恢復生產，同時認為此次停電亦有助於三星去化現有庫存,助市場往供需平衡發展。

受事件影響，台股早盤相關記憶體類股紅盤開出，包括：南亞科、旺宏、華邦電，記憶體模組的威剛、宇瞻、品安，以及記憶體主控晶片大廠群聯等都以紅盤開出反應。

南亞科三星電子

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