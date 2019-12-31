健策砸下3.14億元 取得金利37.78％股權

健策（3653）宣布以私募方式，每股10.47元價格認購金利（5383）3萬張新股，投資總額約為3.14億元，取得金利37.78%股權。健策總經理趙永昌預估，明年第一季金利就有機會達到單季損益兩平。

健策今日上午召開董事會，通過以私募方式，每股10.47元價格認購金利3萬張新股，投資總額約為3.14億元，取得金利37.78%股權。待1月初完成交割後，健策將成為金利單一最大股東，將在第一季按股權比例認列後者財報。

健策指出，雙方將在股權投資的基礎上加強合作，並締結策略聯盟，以擴大市場規模，提升產能滿足客戶需求。同時未來將結合雙方在專業模具製造領域之優勢，深化合作關係。

健策表示，藉此擴大經濟規模、降低成本，提升經營效率。預期雙方將建立更緊密合作的關係，為健策、金利雙方的客戶和股東創造多贏的效益。

健策總經理趙永昌今年8月8日起擔任金利董事長，並啟動一連串改革措施，同時也針對雙方業務、團隊及技術深入了解，由於雙方產品應用面接近，但健策主攻高端市場，缺少中低階產品，因此，健策也希望透過結盟，完善產品線廣度。

金利主要生產 LED 導線架、均熱片，目前廠房橫跨兩岸，包含中國大陸浙江省嘉興廠及台灣平鎮廠，嘉興廠是與日商科寶Copal合資設立，主要生產限位開關。而台灣廠產品面多元，與健策目前主要業務性質較接近。

未來雙方初期合作，金利將任但健策「協力代工廠」，依據產品線、技術高低階等來決定訂單由誰負責生產，健策會擔當最後把關角色。趙永昌評估，在進入金利整頓後，明年第一季就有機會損益兩平。長期來看，雙方將整合資源、技術，創造更大的效益。

健策近年營運受惠車用及伺服器業務大成長，今年業績呈現逐步往上，在滿手訂單下，卻苦於沒有新廠房及產能，儘管健策近年定下擴增新廠計劃，但龐大訂單需求短期依然無法消化，因此，藉由入股業務性質相近的金利，可以滿足健策需求。