宏達電參與電競賽事 深耕VR電競市場

看好全球虛擬實境（VR）玩家人數已逾500萬，隨著全球5G時代的全面來臨，VR發展前景與內容潛力十足，宏達電（2498）與中華民國電子競技運動協會合作舉行《2019大專盃電子競技運動》，首度納入VR示範競技項目，有利宏達電VR扎根電競產業。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，面對5G 時代來臨，全球產業將會帶來另一波新的改變，其中也包含VR產品與內容的發展。除了應用在智慧醫療與教育領域以外，多人連線的大型VR電競也受到矚目。看好未來全新VR的娛樂型態，宏達電以VR 設備Vive整合技術、集結多款 VR 遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、帶來前所未有的娛樂享受，期成為引領新時代娛樂生活的指標。

為健全大專院校電子競技運動組織，協助大專院校喜好電競學生建立良好的交流管道及跨領域學習能力，中華民國電子競技運動協會特別舉辦全國大專盃電子競技運動賽。宏達電在首屆舉辦分為以PC、手機與VR虛擬實境裝置為平台競技項目的《2019大專盃電子競技運動》中，以 U12+手機及Vive Pro獲選為大會競賽指定產品。

2018年電影《一級玩家》上映之後，讓VR遊戲獲得更多人的關注，因應VR的娛樂應用漸廣，宏達電也推出更多家用多人連線遊戲如《Swords of Gargantua》，以及此次《2019大專盃電子競技運動》指定VR示範競技項目《ZeroAim》。