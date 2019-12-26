東元小金雞東捷上櫃 結合SAP與研華深化AIoT營運動能強

東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）今（26）日掛牌上櫃，因應大數據、物聯網與AI崛起，該公司運用原來在ERP整合規劃的製造業行業專家優勢，及母公司東元集團累積的跨國企業數位化成功經驗，進而開拓AIoT衍生市場商機。在智慧工廠部分，已陸續取得汽車零組件、機械業等指標企業的採用，後勢看好。

東捷資訊表示，看準台灣中南部製造業新南向市場商機，想要在競爭激烈的國際市場勝出，勢必得有一套像SAP這類具國際視野的ERP系統，及整合跨國製程規格的需求。

一直以來即深耕機電、汽車零組件及傳產業的東捷資訊，結合SAP與策略合作夥伴研華，打造以AI融合IoT的智慧製造解決方案，讓企業可完整掌握工廠生產進度、物料、品質等各面向的製程狀態，提供企業即時決策支援。今年指標性汽車零組件客戶在大陸長春總部導入ERP系統後，亦陸續在大陸其他工廠開始導入智慧工廠優化生產流程，預計明年完成

在傳產業，從研發到生產組裝100%在台完成的專業工控及醫療顯示器廠商，透過東捷融合了RFID產線自動報工、及OCR影像辨識判讀品質數據等專家技術，也正如火如荼的導入智慧工廠中；其他在兩岸尚有多家有興趣的企業正洽談規劃，可望成為挹注明年成長的動能之一。

根據市場研究機構Markets and Markets預估，智慧工廠總產值將超過2,440億美金，且AIoT至2024年產值將以26% CAGR呈爆發式成長。該研究更預期亞太地區增速將高過平均，且製造執行系統（MES）將成為智慧工廠市場之主導地位。

掌握此有利發展條件，東捷資訊除了協助母公司東元電機全球馬達廠逐步蛻變為智慧工廠，讓交期平均縮短30%，產能利用率提升10%外；更協助總部位於浙江的中國鏡頭大廠整合ERP、MES及產線設備，達到生產進度與品質效率的可視化與即時管理，進而提升其市場競爭力。