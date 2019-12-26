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動力明年出貨看旺 盤中股價攻上漲停板

2019-12-26 11:25經濟日報 記者吳凱中／即時報導

顯示卡散熱風扇廠動力-KY（6591）第4季受惠入門款顯卡新品上市潮，營運可望淡季不淡，隨著明年第1季江西新廠開始試產，下半年量產，預估整體出貨量可望增加兩成以上，動力今（26）日股價再創波段新高，盤中一度攻上漲停板，股價來到59.7元，挑戰60元關卡。

動力今年第四季受惠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）接連推出入門款顯卡，帶動其風扇業務出貨成長，11月營收來到1.14億元，月增3.5%、年增54.6%，累計今年前11個月營收10.72億元，年減7.3%。

動力預估，第4季營運可望淡季不淡。

展望2020年，動力先前已購置江西省安福縣工業園區2萬2,000餘坪廠房及土地，並取得當地租稅優惠資格，隨公司產品多元化及產線配置彈性化需求增加，公司今年下半年開始已陸續將部分產線遷移至江西新廠。

未來可望將主要生產基地遷移至江西新廠，進一步提升營運效率並控管成本費用，預估江西新廠明年第1季將開始試產，明年下半年進入量產階段，明年公司整體出貨量可望再增加二成以上。

隨著5G高頻高速傳輸需求大幅提升，網通產品的散熱效果、穩定度及產品壽命需求明顯增加，動力針對5G專用路由器開發的散熱風扇已完成下游客戶認證，第4季開始試產，明年上半年進入量產階段，公司持續與網通客戶開發多款高階網通散熱風扇產品，明年可望跨足5G伺服器、交換機及中繼站等高階網通產品市場。

此外，5G時代來臨帶動數位影像內容及網路直播風潮，亦明顯提升影像後製剪輯及動畫設計需求，公司自去年下半年開始接獲工業級的後製剪接機台散熱風扇訂單並出貨後，近期亦開始與下游系統廠商合作開發Creator PC用的相關散熱產品，公司影像製作專用散熱風扇出貨量持續增溫，由於高階利基型散熱產品的技術門檻較高，研發認證期較長，產品毛利率亦高於一般產品，高階利基型散熱風扇出貨量提升將優化整體產品組合，提升營收獲利表現。

網通5G顯示卡網路直播

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