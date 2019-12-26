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興勤 5G、車用同步起飛 明年營運法人樂觀看待

2019-12-26 08:59經濟日報 記者呂安涔／即時報導

台灣保護元件大廠興勤（2428）近年積極耕耘車用產品及5G基地台發展，近期受惠中美貿易戰趨緩，手機及PC產品訂單增溫，興勤樂觀看待營運展望。昨（25）日開盤延續漲勢，早盤跳空開高後一路上攻，買盤踴躍，股價創一年來新高至99.4元，漲幅3.76％。

看好汽車電子化與電動車發展市場，將帶動保護元件與傳感器需求大幅提升，興勤提前佈局建廠，目前已出貨於Tier 2車廠，車用產品主要以歐洲及日本大眾為主，產品包含車身控制、動力傳動及車載娛樂設備，中國車用客戶也已進入送樣認證階段；而電動車方面也出貨充電樁、充電槍與電池組產品。

在專利技術方面，興勤亦擁有UL/TUV品保實驗室，可有效節省相關認證時間。

現階段興勤在車用產品比重持續攀升，從2015年 5%至預期今年將提升至10%，加上物聯網、與 LED 智慧照明等應用，皆帶動保護元件需求，興勤規劃在高雄楠梓建立的新廠預計後年完工，產能規模提升為現有的3倍以上，以做為壓敏電阻與熱敏電阻等新產品主要生產基地。

法人分析，近年興勤透過開發新品與優化產品組合策略，成功搶食車用市場大餅，明年在5G商轉同步啟動發展，加上車用產品升溫，興勤明年營運成長樂觀看待。

電動車5G貿易戰物聯網汽車電子

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