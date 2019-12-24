燿華砸1.7億元 認購愛地雅私募3.4萬張

PCB廠商燿華（2367）今（24）日公告，董事會決議參與認購愛地雅工業股份有限公司私募普通股3.4萬張，每股5元交易總額約1.7億元。

燿華公告也提到，此次交易為關係人交易，私募取得持股比例14.51% 取得或處分之具體目的長期投資，該董事長與燿華公司董事長為二親等關係，並支持愛地雅工業股份有限公司營運轉型需要。