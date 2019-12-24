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伍豐業內外皆美 法人估明年營收可望雙位增長

2019-12-24 11:33經濟日報 記者吳凱中／即時報導

工業電腦廠伍豐（8076）今年因主要客戶策略調整，導致樂透機業務表現不如預期，展望明年，隨著國際與中國彩票機換機潮重新啟動，明年本業重啟動能，此外，轉投資俄羅斯水晶虎宮殿賭場擴增VIP廳，二期計畫預計於明年開始動工，法人預估，伍豐在本業及業外營運轉強下，預估明年營收可望雙位數增長。

伍豐今年因彩券機主要客戶策略轉向，專注先進市場，加上2018年已大幅拉貨，在基期墊高下，導致今年出貨表現不佳。預期在客戶今年調整完畢後，2020年可望重啟拉貨動能。

伍豐董事長徐明哲指出，中國市場明年進入換機潮，整體市場數量呈現倍增，伍豐將在其中佔有一席之地，預計2020表現將超過2019年。

在轉投資俄羅斯賭場-水晶虎宮殿部分，今年前三季來自VIP廳的收入未超過GGR的三成，直至目前，太陽城於賭場的VIP業務尚未展開。隨著明年VIP業務佔比提高，及賭場二期開始動工，屆時可望為伍豐業外收益帶來更多貢獻。

由於太陽城為著名的VIP廳營運商，伍豐希冀藉由其累積之經驗，能對水晶虎宮殿之VIP廳業務有正面之助益。賭場目前針對太陽城VIP廳已進行改裝。太陽城 100多名員工即將進駐賭場，將增加30張VIP桌，預計於2020年2月開始營運。

賭場第二期預計於2020年度開始動工。第二期將以綜合渡假村為概念，預計將包含室內水上休閒設施、購物中心及餐廳，並有更大的賭廳面積及更多房間數（約350間）。

此外，伍豐近年積極轉型，希望從單純硬體製造商，轉型為以物聯網裝置為主，跨入軟硬體服務整合，目標賺取平台服務財，其中電子標籤平台服務與日商合作，希望明年能上路。

電子標籤平台服務初期以日本市場為主，鎖定零售超商及大賣場。徐明哲分析，電子標籤電池效能的提升，以及價格來到甜蜜點，在裝置成本降低下，加上一間超商就需要1萬個電子標籤，看好未來市場需求龐大。

伍豐賭場太陽

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