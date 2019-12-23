精誠攜手桃園市政府 推出「行動申辦繳費通」

隨著行動上網普及、人手一機，行動載具已成為民眾接觸政府服務的重要管道。資訊服務商精誠（6214）與經濟部工業局、桃園市政府攜手合作，透過經濟部工業局的「智慧城鄉生活應用補助計畫」，協助桃園市政府打造「行動申辦繳費通」平台，提供行動申辦、多元支付、行動憑證、響應式網頁（RWD）設計、MyData串接整合等五大創新科技應用。

其中，行動申辦繳費通平台的RWD設計模式，是精誠為貼近民眾使用體驗的設計。精誠指出，藉由這個設計，讓民眾可透過任何行動載具或桌機，順暢使用800種便民服務，也串接整合MyData系統，自動驗證民眾個人資料，透過「一站式」的數位政府服務，免去奔走各機關申辦業務的辛勞。

針對繳費項目，精誠也提供多元的繳費管道，除既有的電子付費與超商繳費，新增LINE Pay、街口支付、台灣PAY、悠遊付等行動支付工具，讓民眾繳付122項罰鍰項目與330項規費項目及地方稅等，變得更加方便。此外，精誠為滿足手機身分認證需求，特別導入創新的行動憑證驗證服務，並提供常用個人聯絡資訊紀錄功能，以節省民眾申請文件時間。

精誠消費市場事業體總經理楊世忠表示，智慧城市是物聯網應用的重要場域，各縣市政府無不積極透過創新數位科技，協助提升治理效率與市民生活品質。經濟部工業局為促進智慧城市應用服務發展，全面推動「智慧城鄉生活應用補助計畫」，精誠很榮幸有機會參與其中，協助桃園市府打造全新的行動申辦繳費通平台。

精誠積極跨足智慧城市商機，除了與桃園市府合作建立繳費通平台，日前也深耕智慧零售市場，推出全自助鮮食便當機與大螢幕智慧互動販賣機，導入全家便利店科技概念2號店。精誠期許，未來能持續攜手桃市府以及全台各政府單位，共同透過數據整合與創新科技應用，打造未來城市藍圖，引領智慧城市再升級。