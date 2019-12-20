新思出售TDDI予中資 衝擊聯詠、敦泰、神盾

全球觸控晶片市場出現巨變，觸控IC龍頭新思科技（Synaptics）宣布以1.2億美元出售亞洲行動LCD、整合驅動暨觸控IC（TDDI）業務予北京清芯華創投資管理公司，中國芯片觸角延伸至觸控晶片所形成版圖移動，TDDI恐就此落入紅海市場，且去美化轉單效應消失，對台廠聯詠（3034）、敦泰形成不利衝擊；先前傳聞神盾收購新思TDDI部門，希望落空間接受影響。消息一出，聯詠今（20）日股價一度重挫7.76%，敦泰下跌2.8%，神盾跌2.64%。

北京清芯華創投資管理公司其背後股東不單純，清芯華創背後股東為清華控股與中芯等中資半導體企業，此外，三天前，上海韋爾半導體才宣布通過境外全資子公司以現金方式出資5,000萬美元參與投資由璞華資本管理的境外半導體基金，而璞華資本管理背後股東正是清華控股，而璞華資本管理本身也即是華創投資。

此次收購引發外界擔憂，中國半導體過去未投入TDDI市場，新思科技去年全球TDDI的市占率23%，預估今年降至16%，中資企業取得新思TDDI技術與市場後，未來可主導市場價格，TDDI恐將落入紅海市場。

其次，過去一年台廠受惠於貿易戰去美化轉單效應，業績表現亮麗，未來中資具備TDDI設計及量產能力，對台廠持續去美化轉單效應恐將中斷。

法人指出，2020年下半年TDDI市場價格恐有壓力，台廠聯詠、敦泰首當其衝，而原先市場傳言神盾有意收購新思TDDI部門破滅，也間接受到影響。

新思指出，出售行動LCD、TDDI業務給北京清芯華創投資管理公司，雙方已簽署最終協議，成交金額為1.2億美元，該交易預計將於2020年第2季完成，未來新思計劃將重點放在OLED DDI和觸控IC的高端領域，同時也將繼續為汽車應用開發TDDI。