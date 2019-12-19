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威盛小金雞威鋒明日登興櫃 前十個月獲利超越去年全年

2019-12-19 12:20經濟日報 記者張家瑋／即時報導

IC設計再添生力軍，威盛（2388）旗下小金雞威鋒電子（6756）將於明（20）日登錄興櫃交易，該公司以高速傳輸控制晶片為主，包括USB 3.1 Gen1／Gen2控制晶片、USB Type-C各種應用控制晶片，受惠於高速傳輸需求與日俱增，單晶片接單供不應求，威鋒過去五年毛利率不曾低於45.5%，去年每股盈餘2.07元，今年前十個月自結每股盈餘暴增至3.42元，超越2018年全年。

威鋒成立於2008年，為威盛轉投資子公司，主要從事USB控制晶片之研發、設計及銷售，除了上述USB主控端、集線端高速傳輸晶片解決方案之外，音訊控制晶片、電源管理晶片、電子標記晶片、DP替代模式控制晶片及傳輸切換晶片等產品線，產品線豐富完整。

威鋒目前股本為6億元，2017年、2018年及2019年前10月營收分別為11.86億元、12.02億元及13.07億元；毛利率分別為47.91%、49.06%及53.28%；每股盈餘分別為2.10元、2.07元及3.42元（2019年為前十個月自結數），業績逐年成長，今年前十個月獲利超越去年全年。

法人指出，威鋒受惠USB Type-C及USB3.1的終端應用滲透率增加，營運呈現逐年成長，樂觀看待2020年在USB Type-C持續增長與5G及物聯網等新應用帶動的需求，為威鋒今、明兩年營收增添成長動能。

USB控制晶片

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