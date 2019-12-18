親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

廣達旺年會 林百里：未來10年成長速度大於過去30年

2019-12-18 22:26經濟日報 經濟日報 黃靖文 邱力行/台北即時報導

廣達今(18)日晚間在南港展覽館舉辦旺年會，今年廣達大舉布局AI商機，員工人數大增，這次廣達席開近830桌，出席員工人數超過8千人，是近年來規模最大的一次，廣達董事長林百里表示，2020年後是一個重要的10年，因為未來10年的成長速度，會比過去30年還要高。

廣達林百里

延伸閱讀

廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元

科技部首次頒一等科技獎章 就頒給了AI傳教士

林百里談AI：2020是下一個重要10年的開...

廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

CIS急單+轉單 亞泰開高走低

2019-12-18 14:50

高階MEMS麥克風放量 鈺太創高

2019-12-18 14:50

通過IATF 16949認證／廷鑫奔漲停

2019-12-18 14:50

美律Speaker耳機將成長動能強勁 最壞狀況已過

2019-12-18 09:45

艾笛森 明年力拚損平

2019-12-17 23:33

力特 Q4營收將攀高

2019-12-17 23:33

中華電首支5G廣告 火

2019-12-17 23:33

盧志遠 任世界科學院院士

2019-12-17 23:33

KKBOX平台 移至微軟雲端

2019-12-17 23:33

台積電股價衝345元歷史新高 市值狂飆逼近9兆

2019-12-17 18:20

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

耕興手機檢測 接單看增

2019-12-16 23:31

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

聯發科 搶進十大高價股

2019-12-18 00:48

五大蘋概股 外資唱旺

2019-12-18 00:49

低價轉機股 迎補漲行情

2019-12-18 00:49

台股衝破12,000 寫四亮點

2019-12-17 23:52

台灣50衝100元 富邦VIX探新低

2019-12-18 00:49

耶誕響叮噹 這四檔股票12月飆漲五成

2019-12-18 10:07

外資：台積市值 挑戰10兆元

2019-12-18 00:48

台積電19日除息 大盤蒸發21.62點

2019-12-18 17:54

5G加持 熱板需求大爆發

2019-12-17 23:38

中華電首支5G廣告 火

2019-12-17 23:33

美律Speaker耳機將成長動能強勁 最壞狀況已過

2019-12-18 09:45

半導體設備熱 家登寫天價 帆宣創16年新高

2019-12-18 14:50

聯電、台表科 四檔聚焦

2019-12-17 23:19

CIS急單+轉單 亞泰開高走低

2019-12-18 14:50

元大雙債ETF 鎖定新興市場

2019-12-18 00:49

雙鴻 明年營收拚增20%

2019-12-17 23:38

智晶新武器 助攻獲利

2019-12-17 23:38

台指期拉高結算 台股上漲25點收12,122

2019-12-18 13:56

傳產龍頭作帳 躍為多方焦點

2019-12-18 19:10

台股重返萬二 謝金河：正在展現矽島威力

2019-12-18 17:25

台股續飆高收漲25.44點 三大法人買超44.51億

2019-12-18 15:08

報價回升 記憶體模組領漲／廣穎、品安強彈

2019-12-18 14:50

許璋瑤：台股總市值40兆超越韓國 指數編製自主

2019-12-18 13:09

林保雍：神腦新商業模式，帶動明年營運成長動能

2019-12-18 14:44

法人首評鈺太、目標價上看187元 股價飆掛牌新高

2019-12-18 12:23

美時加速整合 營運向上

2019-12-17 23:33

宜鼎 衝刺智慧物聯網

2019-12-17 23:38

半導體設備復甦力道強勁 家登、帆宣股價率先登高

2019-12-18 12:02

迅得增資 要募1.7億元

2019-12-17 23:38

斯其大智慧電表 獲大單

2019-12-17 23:38

盧志遠 任世界科學院院士

2019-12-17 23:33

M31 今年EPS估11元

2019-12-17 23:38

蘋概三王熄火 台股高檔獲利回吐開盤下跌35點

2019-12-18 09:23

全民權證／華通 可布局微價外

2019-12-17 23:19

力麗環保紗線 傳捷報

2019-12-17 23:33

許璋瑤：明年推盤中零股交易 小資族可買高價股

2019-12-18 13:25

台股今年漲幅 稱冠亞股

2019-12-18 00:49

美股再創高 台股外資回籠短多延續

2019-12-18 08:41

力特 Q4營收將攀高

2019-12-17 23:33

券商今年獲利 上看400億元

2019-12-18 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top