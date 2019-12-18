親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

林保雍：神腦新商業模式，帶動明年營運成長動能

2019-12-18 14:44經濟日報 記者何佩儒／即時報導

神腦（2450）今天舉行法說會，說明未來的「3+3」發展策略。神腦總裁林保雍表示，神腦全力打造「2R線上創業平台」，預計明年第2季起顯現效益；因應5G時代來臨，實體門市在明年首季也將推出新的二代店，期待透過新的商業模式帶動明年營運成長。

神腦的3+3策略是未來三年的三大布局，包括明年主攻2R（R為零售）線上創業平台、2021年致力智慧通路服務化、2022年藉由累積的大數據進行數位行銷，而三大產品則包括通訊、家電、保健商品。

林保雍表示，神腦「2R線上創業平台」已經準備了二、三年，有別於傳統電商平台的線上開店模式，神腦所建立的平台，將負責金流、物流，因此創業者不會有庫存、資金積壓問題。

例如擁有人脈的保險業務員加入這個平台，除了原來的保單，還可以銷售健康相關產品，因此獲得分潤。至於產品及加入平台的零售業者，神腦都會仔細嚴選。神腦2R招商大會預計在2020年舉辦12場，而今天將舉行首場招商會。

另外隨5G時代來臨，林保雍認為，5G商轉後將帶來物聯網尤其是智慧家電的商機，因此神腦也打造智慧生活館二代店，主要以情境體驗為主，協助消費者進行智慧家電的規劃與整合，這與過去左手進、右手出的傳統銷售模式不同，需要更多的體驗與整合，因此神腦也展開門市人員的訓練。包括針對手機的消費族群，門市人員可以將葉黃素當成配件，用平板展示銷售，等於是運用虛擬貨架，帶動門市有更多元的產品銷售。

神腦總裁林保雍。 記者何佩儒／攝影
神腦總裁林保雍。 記者何佩儒／攝影
分享

神腦智慧家電創業

延伸閱讀

永慶三品牌…最強創業平台 加盟詢問熱

台電南港土地招商會19日登場 投資金額估30...

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變...

銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

CIS急單+轉單 亞泰開高走低

2019-12-18 14:50

高階MEMS麥克風放量 鈺太創高

2019-12-18 14:50

通過IATF 16949認證／廷鑫奔漲停

2019-12-18 14:50

美律Speaker耳機將成長動能強勁 最壞狀況已過

2019-12-18 09:45

艾笛森 明年力拚損平

2019-12-17 23:33

力特 Q4營收將攀高

2019-12-17 23:33

中華電首支5G廣告 火

2019-12-17 23:33

盧志遠 任世界科學院院士

2019-12-17 23:33

KKBOX平台 移至微軟雲端

2019-12-17 23:33

台積電股價衝345元歷史新高 市值狂飆逼近9兆

2019-12-17 18:20

三大法人敲進 聯發科衝4年多來新高

2019-12-17 14:47

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

耕興手機檢測 接單看增

2019-12-16 23:31

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險

2019-12-17 17:16

聯發科 搶進十大高價股

2019-12-18 00:48

台股衝破12,000 寫四亮點

2019-12-17 23:52

台股頻創新高點 低價轉機股有望落後補漲

2019-12-17 17:51

五大蘋概股 外資唱旺

2019-12-18 00:49

低價轉機股 迎補漲行情

2019-12-18 00:49

台積電股價衝345元歷史新高 市值狂飆逼近9兆

2019-12-17 18:20

台灣50衝100元 富邦VIX探新低

2019-12-18 00:49

外資：台積市值 挑戰10兆元

2019-12-18 00:48

5G加持 熱板需求大爆發

2019-12-17 23:38

中華電首支5G廣告 火

2019-12-17 23:33

迅得現金增資每股定68元 公開申購250張

2019-12-17 17:42

耶誕響叮噹 這四檔股票12月飆漲五成

2019-12-18 10:07

台股超強登萬二 單日與今年來漲幅都居亞股之冠

2019-12-17 17:39

美律Speaker耳機將成長動能強勁 最壞狀況已過

2019-12-18 09:45

外資買超108億 買超面板金控股居多

2019-12-17 18:48

雙鴻 明年營收拚增20%

2019-12-17 23:38

智晶新武器 助攻獲利

2019-12-17 23:38

聯電、台表科 四檔聚焦

2019-12-17 23:19

元大雙債ETF 鎖定新興市場

2019-12-18 00:49

亞系外資點名看好 大立光收5,040元創波段高

2019-12-17 15:21

美時加速整合 營運向上

2019-12-17 23:33

蘋概三王熄火 台股高檔獲利回吐開盤下跌35點

2019-12-18 09:23

宜鼎 衝刺智慧物聯網

2019-12-17 23:38

盧志遠 任世界科學院院士

2019-12-17 23:33

迅得增資 要募1.7億元

2019-12-17 23:38

2019上市櫃表現 募資額創四年新高

2019-12-17 21:34

美股再創高 台股外資回籠短多延續

2019-12-18 08:41

台指期拉高結算 台股上漲25點收12,122

2019-12-18 13:56

M31 今年EPS估11元

2019-12-17 23:38

斯其大智慧電表 獲大單

2019-12-17 23:38

券商今年獲利 上看400億元

2019-12-18 00:49

力特 Q4營收將攀高

2019-12-17 23:33

力麗環保紗線 傳捷報

2019-12-17 23:33

全民權證／華通 可布局微價外

2019-12-17 23:19

全民權證／台積電 押中長天期

2019-12-17 23:19

半導體設備復甦力道強勁 家登、帆宣股價率先登高

2019-12-18 12:02

台股今年漲幅 稱冠亞股

2019-12-18 00:49

美律、鈺太 認購搶鏡

2019-12-17 23:19

許璋瑤：台股總市值40兆超越韓國 指數編製自主

2019-12-18 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top