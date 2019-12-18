林保雍：神腦新商業模式，帶動明年營運成長動能

神腦（2450）今天舉行法說會，說明未來的「3+3」發展策略。神腦總裁林保雍表示，神腦全力打造「2R線上創業平台」，預計明年第2季起顯現效益；因應5G時代來臨，實體門市在明年首季也將推出新的二代店，期待透過新的商業模式帶動明年營運成長。

神腦的3+3策略是未來三年的三大布局，包括明年主攻2R（R為零售）線上創業平台、2021年致力智慧通路服務化、2022年藉由累積的大數據進行數位行銷，而三大產品則包括通訊、家電、保健商品。

林保雍表示，神腦「2R線上創業平台」已經準備了二、三年，有別於傳統電商平台的線上開店模式，神腦所建立的平台，將負責金流、物流，因此創業者不會有庫存、資金積壓問題。

例如擁有人脈的保險業務員加入這個平台，除了原來的保單，還可以銷售健康相關產品，因此獲得分潤。至於產品及加入平台的零售業者，神腦都會仔細嚴選。神腦2R招商大會預計在2020年舉辦12場，而今天將舉行首場招商會。