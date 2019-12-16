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樂士衝太陽能事業 買下金來國際推升前三季獲利

2019-12-16 18:58經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

重電輸配電系統商－樂士今（16）日舉行法說會，樂士代理發言人許明杰表示，目前公司主要營運有兩大項目，第一機電事業群，包括配電盤、變壓器、比壓器、比流器、電力統包工程；第二太陽能事業群，如太陽能電廠建置（EPC）、太陽能電站投資、太陽能周邊配電設備，以及大型太陽能系統高低壓設備與運轉服務。

許明杰說，重電市場由於主要大客戶為台電，接下來公司將以三大方向衝刺營運，包括加強與台電合作、開發新式產品，另外利用自主技術和設計，以自有品牌擴大深入市場。還有瞄準太陽能系統併網輸配電系統之高壓開關站、升壓站設計與統包工程等。

許明杰分析，由於重電市場需搭配政府公共工程投資建設，營運較容易受到政策影響，這部分也是讓公司積極轉型跨入太陽能廠EPC、電廠投資以及維運（O&M）的主因，同時也讓公司從2017至今、連續維持獲利的重點。

許明杰指出，以今年來說，公司已買下金來國際案場，該公司旗下擁有七家電廠，在該廠挹注下，已讓樂士今年前11月營收衝上5.98億元、年增90.5%，同時今年前三季稅後純益達0.05億元，每股純益0.07元，其中光是第3季稅後純益為0.04億元，優於去年同期虧損0.03億元，單季每股純益為0.04元。

太陽能電廠台電

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