承啟跨入AI伺服器有成 推升2020獲利成長

顯示卡廠承啟2019年前三季人工智慧(AI)伺服器占營收比重已達16.87%，並持續上升中，第4季是傳統出貨旺季，預期占比持續提升，承啟發言人周子安今天表示，伺服器毛利率遠高於顯示卡，同時，大陸的AI伺服器需求非常大，2020年持續看好AI伺服器的業績高度成長。

承啟今天參加券商舉辦的法說會，周子安說，2020年希望AI伺服器營收持續提升，2019年承啟是從4月才開始認列伺服器營收，2020年則可以認列一整年，AI伺服器毛利率明顯高於顯卡，顯卡除非缺貨，不然毛利率差不多是這樣，AI伺服器可補足顯卡銷售動能的不足，AI伺服器在大陸市場非常大，需求非常明顯。

承啟母公司是大陸顯示卡廠七彩虹，七彩虹在大陸顯卡出貨量，約是華碩在大陸顯卡出貨量的四到五倍。

至於大陸伺服器市場，是否受惠去美國化的趨勢?他說，去美國化這個方向是對的，但時間上無法預估，因為華為與寒武紀開發的伺服器晶片陸續會出來，承啟正在開發與大陸本土晶片兼容的軟硬體，但目前AI伺服器晶片仍是以輝達(NVIDIA)為主流。

根據IDC預估，未來五年中國大陸的AI市場年複合成長率將達44.90%，並超過170億美元。IDC預估在2021年之前，AI硬體市場規模的占比都將在50%以上。其中伺服器市場規模佔整體硬體市場85%以上。

他說，2020年承啟的營運重心會放在，持續拓展AI伺服器市場的開發及銷售，同時，承啟的應用發展部門持續投資軟體應用技術開發與AI軟硬體系統整合 。

承啟目前是透過重要子公司天津思騰合力來進軍大陸AI伺服器市場，思騰合力2019年前三季依產業別，營收占比分別為高等教育行業占44.49%。企業用戶占34.83%。科學研究機構占15.94%。

其中高等教育行業在營收的占比最高，這些學校包含了清華大學、北京大學、南京大學、山東大學、深圳大學等等。大陸這些一流大學對於AI高階軟硬體的採購預算非常充足，採購需求非常大，所以高等教育行業的市場及客戶非常值得投入及拓展。