艾美特轉虧為盈 明年目標成長3到5%

艾美特-KY（1626）今年擺脫虧損，業績逐季好轉，累計前三季營收81.99億元，稅後純益3.82億元，每股純益（EPS）2.48元。艾美特表現升溫，主要藉由生產流程改善、資源整合及減員增效，獲得可觀成果，董事長史瑞斌表示，明年艾美特依然充滿挑戰，但求穩健成長，以成長3到5%為目標。

艾美特主要業績來自中國大陸，約占其總營收55%；另，日韓、歐美等市場占45%，今年歐美業績持續成長，日韓則因氣候因素影響持平。面對2020年，艾美特表示，明年將以差異化產品、增加除了兩季產品以外的品類為主，未來發展將著重智慧辦公、智慧家庭等個人電器品類的發展。

艾美特11月合併營收6.44億元，年增21.36％；前11月合併營收95.95億元，較去年同期微幅衰退2.6％。艾美特指出，目前12月出貨狀況優於去年，為明年歐美市場風扇出貨備貨。

艾美特今年法人說明會時，宣布射出四支箭，從中國市場出發，布局歐美、日韓、以及東南亞等市場，同時進行分工，史瑞斌專注鞏固中國市場，外銷則交由艾美特總經理林永昌。林永昌表示，已到各海外市場跑過一輪，明年看好歐洲及日韓市場，尤其歐洲成長預期相對強勁，受全球暖化影響，當地氣溫升高，可望帶動風扇等商品成長。

至於東南亞，林永昌表示，明年開始先鎖定馬來西亞、新加坡以及菲律賓市場，再放射到印尼及越南，初期以OEM（專業代工）及ODM（原廠委託代工）為主，主推中高階產品。現階段外銷比重日韓占六成，歐美四成，明年目標東南亞能占外銷營收比重2%到3%