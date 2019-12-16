群創嚴厲譴責惠科侵權 再提專利侵權之訴

群創(3481)針對惠科再度提出3件專利侵權訴訟，董事長洪進揚嚴厲譴責惠科屢次罔顧知識產權，要求法院核發禁制令，禁止惠科生產及銷售侵權的電視面板，並尋求實質性損害賠償。

群創表示，2018年2月12日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀起訴惠科，期間惠科以其專利反濫訴群創專利侵權，該濫訴案件因惠科專利全數被認定無效，今年6月被裁定駁回。訴訟20個月期間，惠科絲毫無溝通誠意以解決產品侵權問題，仍持續生產侵權產品牟利。

群創董事長洪進揚表示，群創在多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局，呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭，洪進揚說，這次向瀋陽中級人民法院再提訴之惠科侵權產品，與先前訴訟案中的產品都不同，證明惠科不僅持續生產侵權產品，對於新開發的面板，也不改正其侵權行為。

洪進揚強調，合理懷疑惠科仍持續剽竊群創明星商品，群創將對這樣的行為持續蒐證，採取一切必要的法律行動。

群創表示，已準備好在法庭上迎戰，捍衛群創技術專利、研發心血與公司聲譽，並確保客戶與消費者權益。群創要求惠科即刻停止侵權行為，杜絕侵權事件再發生，全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備，停止任何侵犯他人知識產權的新產品開發行為。