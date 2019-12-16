群創再槓惠科 提三件專利訴訟

群創（3481）捍衛專利，今（16）日發布聲明，指出中國大陸面板廠惠科再次侵犯其專利，並已在12月10日，向瀋陽中級人民法院就新增侵權產品，提出三件專利侵權訴訟。群創強調「大尺寸電視是跟品牌客戶的肉搏戰產品」，董事長洪進揚更嚴厲譴責惠科，屢次罔顧知識產權，要求法院核發禁制令，禁止惠科生產及銷售侵權電視面板，尋求實質性損害賠償。

洪進揚指出，此次向瀋陽中級人民法院再提訴之惠科侵權產品，與先前訴訟案中的產品皆不同，證明惠科不僅持續生產侵權產品，對於新開發的面板，也不改正其侵權行為，「我們合理懷疑惠科仍持續剽竊群創明星商品，群創將對這樣的行為持續蒐證，採取一切必要的法律行動！」他也說，群創於多國獲得千項專利，呼籲企業應在尊重知識產權前提下公開公平競爭。

群創與惠科的專利戰，始於去年2月12日，當時群創向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院，遞狀起訴惠科，期間惠科以其專利反濫訴群創專利侵權，該濫訴案件因惠科專利全數被認定無效，今年6月被裁定駁回，此次是群創第二次控惠科侵權。群創直言，「訴訟20個月期間，惠科絲毫無溝通誠意以解決產品侵權問題，仍持續生產侵權產品牟利。」

「惠科多次被同行指控侵權，然而惠科持續漠視與不尊重，恣意妄為，引起顯示器業者群起公憤！」群創表示，已準備好在法庭上迎戰，捍衛公司技術專利、研發心血與公司聲譽，並確保客戶與消費者權益。要求惠科即刻停止侵權行為，杜絕侵權事件再發生，全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備，停止任何侵犯他人知識產權的新產品開發行為。

惠科罔顧知識產權不只一家受害，群創指出，深圳華星光電亦於今年4月26日，在深圳中院針對惠科提起專利侵權訴訟，涉案產品含括惠科23.6吋、32吋、43吋以及50吋面板，基本覆蓋惠科所有量產並銷售的主流面板尺寸；深圳中院於11月中旬發布訴中禁令，要求惠科立刻停止生產侵權產品，足見惠科罔顧知識產權行為，已到無法漠視的程度。