親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全新戰場「撒幣沙漠」開啟！2020選舉格鬥遊戲 就在udn

星宇航空開賣超夯！記者實測澳門、檳城首班售罄

亞光獨家獲得特斯拉訂單 打入雙B供應鏈

2019-12-16 11:36經濟日報 記者呂安涔／即時報導

亞光（3019）更獨家獲得特斯拉（Tesla）車載鏡頭訂單，並打入德國雙B供應鏈，目前更吸引大陸車用模組龍頭廠尋求合作；而亞光也因具備「潛望鏡鏡頭」技術和「非球面模造玻璃晶片」產能，受惠於5倍光學變焦可望成為下波高階機種新商機。

亞光今日盤中上漲至82.3元，漲幅3.5% ，KD 指標來到50黃金交叉處。

亞光的毛利率、營益率接呈現連續三個季度的成長，潛望鏡中之稜鏡模組、小前鏡頭陸續認證與出貨當中，預期未來市場主流將為超高倍變焦，且技術難度相對小前鏡頭結構來得高階，未來大量出貨之後將為利基產品，明年的成長性值得期待。

亞光董事長賴以仁。 圖／聯合報系資料照片
亞光董事長賴以仁。 圖／聯合報系資料照片
分享

鏡頭亞光毛利率

延伸閱讀

美擬擴大電動車租稅優惠

致伸 全年EPS挑戰5元

賓士電動車 延至後年攻美

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

相關新聞

南亞科垂直整合市場看好 今股價大漲再創波段新高

2019-12-16 11:29

PCB類股受惠5G題材 外資喊進欣興等4檔個股

2019-12-16 10:39

貿易戰趨緩 DRAM廠迎曙光

2019-12-15 22:10

漢磊後市 法人看好

2019-12-16 11:44

投信瘋狂停利後 智邦短線止穩待攻

2019-12-16 10:11

致伸 全年EPS挑戰5元

2019-12-15 22:11

臻鼎資本支出 將衝高

2019-12-15 22:11

艾笛森轉骨 營運添柴火

2019-12-14 00:12

台積強勢 目標價升至385元

2019-12-13 23:27

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

六檔潛力股 瑞信按讚

2019-12-15 22:22

外資大買超 台股年終行情熱

2019-12-15 23:57

台積周四挑戰「秒填息」

2019-12-15 23:55

貿易戰趨緩 DRAM廠迎曙光

2019-12-15 22:10

法說概念股 牽引追多激情

2019-12-15 22:59

致伸 全年EPS挑戰5元

2019-12-15 22:11

PCB類股受惠5G題材 外資喊進欣興等4檔個股

2019-12-16 10:39

美中達成共識激勵美股創高 台股本周挑戰12,000大關

2019-12-15 13:43

華航小金雞 虎航登興櫃

2019-12-15 23:59

績優成長股 分批布局

2019-12-15 22:22

法說概念股／台達電、雙鴻 買盤挺

2019-12-15 22:59

技術指標／均線多頭排列 台股年前易漲難跌

2019-12-15 13:43

臻鼎資本支出 將衝高

2019-12-15 22:11

元太 衝刺彩色電子紙

2019-12-15 22:10

權證教戰／國際股市突破僵局 有利偏多操作

2019-12-15 13:43

美中達成貿易協議 台股提防震盪

2019-12-16 08:37

台指期將結算 多空角力

2019-12-15 23:21

法說概念股／精元 後市俏

2019-12-15 22:59

權王領跌、金融傳產撐盤 台股開盤跌12點

2019-12-16 09:28

麗豐、佐登 成長動能強

2019-12-15 22:10

鄭文賢專欄／居高思危…提防賺指數賠差價

2019-12-15 22:21

台積、聯發科 四檔搶鏡

2019-12-15 22:24

從期貨看現貨／外資展現軋空決心 多頭戰鼓響起

2019-12-15 13:43

就市論勢／5G手機、記憶體 搶眼

2019-12-15 22:11

全民權證／玉晶光夯 兩檔活跳跳

2019-12-15 22:26

投信瘋狂停利後 智邦短線止穩待攻

2019-12-16 10:11

皇田墨西哥廠 賺錢了

2019-12-15 22:10

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

威鋒20日登興櫃 威盛持股市值估24.78億元

2019-12-16 10:40

新光鋼明年接單報喜 股價走揚

2019-12-16 10:11

法說概念股／承啟、信邦 業績升溫

2019-12-15 22:58

東陽11月自結獲利年增42% 創同期新高

2019-12-16 09:42

第一類接觸／宏佳騰 強攻電動機車

2019-12-15 22:15

橘子送虛寶 刺激買氣

2019-12-15 22:16

全民權證／聯詠看旺 瞄準長天期

2019-12-15 22:26

宏佳騰董事長鍾杰霖…眼光精準 抓緊契機

2019-12-15 22:12

中保科整合資源 拚轉型

2019-12-15 22:10

期貨商論壇／原油期 後市看多

2019-12-15 22:18

法說概念股／德英、天仁 市場關注

2019-12-15 22:58

亞光獨家獲得特斯拉訂單 打入雙B供應鏈

2019-12-16 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top