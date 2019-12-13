法人估2020年營收倍數成長 立積股價止跌回升

射頻元件立積（4968）2020年FEM及FM晶片出貨放量，受惠於歐美電信商市占率提升，手機及網通大量採用，及中國官方主導手機搭載FM晶片，法人預估2020年營收將出現倍數成長，今（13）日股價強勢回升，盤中一度至179元，漲幅7.5%。

立積第4季營運受限於新測試機台上線影響，單季營運表現低於市場預期，加上先前外傳掉單影響，近期股價大幅回檔，惟2020年營運動能仍強勁，訂單能見度至明年第一季底，近期止跌回升。

法人指出，2020年立積營運動能強勁，802.11ac 2.4GHz WiFi FEM（射頻前端模組）持續受惠於歐美電信商需求，因效能優異且價格優於外商，逐漸替代國際大廠市場份額，市占率持續攀升。

另外，WiFi-6 FEM明年進入出貨高峰期，因華為客戶採用一支手機需搭載2顆WiFi-6 FEM，中國去美化政策，與晶片效能、價格優勢勝出外商之下，同樣出現替代效應，法人預估2020年立積WiFi FEM 合計出貨量有機會突破1億顆。

另外，中國官方主導手機廠商自願安裝調頻信號接收模組，華為、OPPO、小米、VIVO等中國一線大廠計畫在2020年度新款手機導入FM接收模組，將帶動立積FM晶片需求成長，加上美中貿易戰去美化政策加持，法人預期立積2020年營收可望出現倍數成長。