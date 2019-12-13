土地處分利益Q4入帳 夆典全年EPS拚轉盈
夆典（3052）今年營運呈現虧損，第4季板橋土地處分利益3.5億元入帳後，全年每股稅後純益（EPS）有望轉虧為盈。明年來看，總銷金額28億元的新北蘆洲「理享國」將於第1季完工交屋，有望推升業績成長。
夆典推案空窗，台北中正區「台大寰宇堂」尚有7戶餘屋待售，待售金額為5億元；明年僅「理享國」一案完工，目前銷售率超過五成。
值得留意是，公司今年8月出售板橋南雅夜市一帶新興段土地給京捷建設，處分利益為3.5億元，每股貢獻度達1.5元。
夆典表示，11月中旬95%處分利益已經入帳。夆典今年前三季稅後虧損5,440.7萬元，EPS虧損0.27元，若全案順利於第4季入帳，全年EPS將轉虧為盈。
夆典近年拓展土地開發事業，參與嘉義馬稠後工業區開發工程，賺取代辦費，前期（一期）尚有約1億多元待認列，後期（二期）日前動工，約明年下半年開始銷售，於2024年完工後陸續認列9.19億元獲利。
董事長郭國華坦言「2018年是的最差一年」，主要是土地開發時間長，初期投入資金大。馬稠後工業區後期因縣政府及台糖間土地分配問題，投標作業延直到今年才完成，比原先預估時間要長。所幸是相較於前期，後期工程並不複雜，可於明年下半年提前銷售，且金額更大，公司預計代辦獲利為9.19億元。
夆典主要業務分成建設、工程及光電。截至第3季末，在手承攬工程金額為174.72億元，以土木工程居多，機電工程其次。光電有LED、LCM等產品，LED因國內市場競爭大，以外銷為主，今年前三季接單金額為1607萬；LCM受惠中小尺寸面板市場需求回升，手機、相機消費性電子產品需求逐步回穩，今年前三季接單金額為5394.8億元。
留言