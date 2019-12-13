親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

土地處分利益Q4入帳 夆典全年EPS拚轉盈

2019-12-13 12:13經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

夆典（3052）今年營運呈現虧損，第4季板橋土地處分利益3.5億元入帳後，全年每股稅後純益（EPS）有望轉虧為盈。明年來看，總銷金額28億元的新北蘆洲「理享國」將於第1季完工交屋，有望推升業績成長。

夆典推案空窗，台北中正區「台大寰宇堂」尚有7戶餘屋待售，待售金額為5億元；明年僅「理享國」一案完工，目前銷售率超過五成。

值得留意是，公司今年8月出售板橋南雅夜市一帶新興段土地給京捷建設，處分利益為3.5億元，每股貢獻度達1.5元。

夆典表示，11月中旬95%處分利益已經入帳。夆典今年前三季稅後虧損5,440.7萬元，EPS虧損0.27元，若全案順利於第4季入帳，全年EPS將轉虧為盈。

夆典近年拓展土地開發事業，參與嘉義馬稠後工業區開發工程，賺取代辦費，前期（一期）尚有約1億多元待認列，後期（二期）日前動工，約明年下半年開始銷售，於2024年完工後陸續認列9.19億元獲利。

董事長郭國華坦言「2018年是的最差一年」，主要是土地開發時間長，初期投入資金大。馬稠後工業區後期因縣政府及台糖間土地分配問題，投標作業延直到今年才完成，比原先預估時間要長。所幸是相較於前期，後期工程並不複雜，可於明年下半年提前銷售，且金額更大，公司預計代辦獲利為9.19億元。

夆典主要業務分成建設、工程及光電。截至第3季末，在手承攬工程金額為174.72億元，以土木工程居多，機電工程其次。光電有LED、LCM等產品，LED因國內市場競爭大，以外銷為主，今年前三季接單金額為1607萬；LCM受惠中小尺寸面板市場需求回升，手機、相機消費性電子產品需求逐步回穩，今年前三季接單金額為5394.8億元。

光電LED台糖

延伸閱讀

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

原相全年EPS挑戰6元

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

商辦走熱卻沒土地開發？明年政府土開招商上看千...

相關新聞

法人估2020年營收倍數成長 立積股價止跌回升

2019-12-13 13:04

中美晶加碼朋程 近2個月持股激增1.85倍

2019-12-13 10:56

高價被動元件去化完畢 正文盤整待變

2019-12-13 10:25

顯示驅動IC 供貨恐吃緊

2019-12-13 00:40

英業達子公司英研秀成果 拚轉盈

2019-12-12 23:51

英業達明年展望正向

2019-12-12 23:51

仁寶攜雀巢 強攻長照

2019-12-12 23:50

健策資本支出 兩年衝15億元

2019-12-12 23:50

健策滿手單 加速擴產

2019-12-12 23:50

世芯營收拚九季最佳

2019-12-12 23:50

國巨產能利用率飆升

2019-12-12 23:50

國巨搭5G熱潮 攻微型化MLCC

2019-12-12 23:50

嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元

2019-12-12 15:53

光罩Q4不淡點紅燈 創一年半新高

2019-12-12 14:38

健策今年獲利望新高 法說行情獲押寶

2019-12-12 14:38

連接線添新兵／嘉基掛牌甜蜜蜜

2019-12-12 14:38

台積帶舞 京鼎、精材鳴炮 帆宣創高

2019-12-12 14:38

7奈米動能滿載／台積電明年營收 估雙位數成長

2019-12-12 14:38

聯發科領先高通推出5G晶片 迎接業績爆發的一年

2019-12-12 13:30

5G版iPhone傳機殼市場洗牌 可成股價跌2.8%

2019-12-12 12:31

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

熱錢狂湧 台股大開資金派對

2019-12-13 00:40

台股十悍將 股價飆新高

2019-12-13 00:40

美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

2019-12-13 09:30

彭博：台積大方給股利 完勝三星

2019-12-13 00:40

顯示驅動IC 供貨恐吃緊

2019-12-13 00:40

國巨產能利用率飆升

2019-12-12 23:50

台股衝破11,800點 多頭先鋒部隊出列

2019-12-12 20:10

嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元

2019-12-12 15:53

股價創高族 多頭先鋒

2019-12-13 00:40

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

晶圓龍頭勁揚 供應鏈跟著旺

2019-12-13 00:40

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

台股早盤大漲逾百點 台積電衝上343元市值飆升達8.8兆

2019-12-13 09:22

玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

2019-12-12 18:25

台積電大漲12.5元市值8.59兆 貢獻指數約107點

2019-12-12 14:43

台積帶舞 京鼎、精材鳴炮 帆宣創高

2019-12-12 14:38

原相全年EPS挑戰6元

2019-12-12 23:53

財經皓角／小資族存股 單押個股風險高

2019-12-12 14:38

光罩Q4不淡點紅燈 創一年半新高

2019-12-12 14:38

明泰斥資48.11億元 取得仲琦60.8%股權

2019-12-12 20:03

台積電領軍台股再創新高 法人：追價仍宜謹慎

2019-12-12 17:14

英業達明年展望正向

2019-12-12 23:51

健策今年獲利望新高 法說行情獲押寶

2019-12-12 14:38

昇達科接單旺 營運增溫

2019-12-12 23:53

國巨搭5G熱潮 攻微型化MLCC

2019-12-12 23:50

7奈米動能滿載／台積電明年營收 估雙位數成長

2019-12-12 14:38

仁寶攜雀巢 強攻長照

2019-12-12 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top