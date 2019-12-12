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明泰斥資48.11億元 取得仲琦60.8%股權

2019-12-12 20:03經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

網通設備廠明泰科技(3380)12日召開董事會，將參加仲琦私募案，同時展開對仲琦的公開收購，如果收購足額，明泰將以總共48.11億元，以私募加收購，取得仲琦共60.8%股權。

明泰董事會決議參與認購仲琦科技(2419)私募現增普通股，預計認購1億股，每股價格16.11元，投資金額16.11億元。若仲琦增資完成後，明泰預計將取得仲琦約當30.4%之股權。

明泰表示，為了強化合作，明泰董事會並通過以公開收購方式增加對仲琦之持股，每股收購價格為32元。此次公開收購預定最高收購數量為1億股，約當仲琦目前已發行股份總數2.29億股43.67%；若以仲琦完成私募增資1億股後之發行股份總數3.29億股計算，此次公開收購之股權比例則約當30.40%。預定公開收購期間為2019年12月17日起至2020年1月6日止。

明泰董事長李中旺表示，仲琦及明泰在網通產業皆深耕多年。仲琦在Cable網路深具技術及品牌優勢，而明泰發展了乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控、毫米波雷達等，但一直未投入Cable網路技術。藉由此次策略性股權投資，明泰可望透過仲琦品牌通路，擴大既有ODM/OEM產品出海口；仲琦亦能拓展產品線廣度，更能滿足MSO運營商對於完整解決方案之需求。

李中旺認為，網通產業將持續往高速網路及整合應用發展，未來雙方將緊密合作，發揮彼此研發技術及產品線互補之優勢，提升競爭優勢，共同擴大營運規模。

仲琦董事長鄭炎為表示，仲琦以自有品牌經營Cable領域近20年，居業界領導地位，近幾年積極跨入非Cable領域，如WiFi、PON、車聯網等產品。

鄭炎為指出，在中美貿易衝突混沌不明的情況下，藉私募案引進明泰，主要考量該公司在非cable領域深耕多年，具有研發與生產製造專長，透過雙方之合作，能在非Cable領域大步邁進，縮短學習曲線，拓展產品線廣度與深度，節省生產製造成本，滿足MSO運營商對於完整解決方案之需求。

雙方強調，此次股權合作為雙方合意，可望發揮彼此產品線互補之優勢，共享經營策略與管理經驗，擴大營運規模。

仲琦科技明泰

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