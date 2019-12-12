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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

台郡昆山擴廠 子公司投逾5億元買地

2019-12-12 19:03經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

台郡（6269）今日公告，子公司淳華科技(昆山)有限公司取得土地使用權、建物，交易數量：土地面積66,653平方米；建築面積共32,256.58平方米，交易總金額不含增值稅人民幣1億3871萬元(折約新台幣5.98億元)。

台郡說明，取得目的為因應營運需要擴廠，取得吴淞江工業區緯四路以北規三路以東地塊内。

台郡新台幣人民幣

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