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美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

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朋億營運回春 盤中股價漲逾2%

2019-12-12 09:59經濟日報 記者張家瑋／即時報導

朋億（6613）第4季營運回春，受惠於中國半導體快速成長，在手訂單案量高於去年同期，預期2020年逐月發酵，今（12）日股價勁揚，盤中一度至165元，漲幅2.8%。

朋億目前在手訂單高於去年同期，除半導體領域帶動，亦接獲深圳中國指標性面板廠訂單，由於設備用於11代廠，預期後續設備施作對業績貢獻將更為明顯。

整體來看，由於朋億化學品供應系統具技術優勢，中國幾大半導體廠新廠建置仍優先考慮朋億之設備，隨半導體市場回溫，朋億2020年業績表現更勝今年。

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