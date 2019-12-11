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臻鼎布局載板 加碼投資逾15億元

2019-12-11 21:26經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

PCB龍頭廠商臻鼎-KY（4958）今日公告，以自有資金5000萬美元（新台幣約15.25億元）增資子公司Monterey Park Finance Limited增資再由Monterey Park Finance Limited 增資禮鼎半導體科技(深圳)有限公司相關事宜，臻鼎指出，該公司主要是布局載板生產。

臻鼎公告也提到，董事會核准額度內一次或分批辦理增資，主要是長期投資，增加投資額後，公司取得禮鼎半導體科技(深圳)有限公司註冊資本額70%為原則。

PCB龍頭廠商臻鼎-KY（4958）今日公告，以自有資金5000萬美元（新台幣約...
PCB龍頭廠商臻鼎-KY（4958）今日公告，以自有資金5000萬美元（新台幣約15.25億元）增資子公司投資載板。記者尹慧中／攝影
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