臻鼎布局載板 加碼投資逾15億元

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PCB龍頭廠商臻鼎-KY（4958）今日公告，以自有資金5000萬美元（新台幣約15.25億元）增資子公司Monterey Park Finance Limited增資再由Monterey Park Finance Limited 增資禮鼎半導體科技(深圳)有限公司相關事宜，臻鼎指出，該公司主要是布局載板生產。