淡季突圍股 法人按讚

上市櫃公司11月營收下滑，但仍有淡季不淡逆勢成長的「異軍突圍股」，其中聯詠（3034）、日月光投控、力成、晶技營收均繳出年增成績，買盤搶進拉動股價走升，內外資法人最新財測進一步上修，後市有望持續向上。

11月營收成長股主要集中在半導體，法人上修焦點也落在IC設計、半導體封測廠，部分擴散到「漲價概念股」的石英元件。昨（11）日聯詠等四大成長股，全面跟進大盤走強上漲。

野村證券表示，半導體景氣逐步落底，受惠大螢幕手機滲透，聯詠表現提前自6-10月走出營收連升，11月也比去年同期成長9%，反映手機用TDDI動能轉強。

外資統計，代工聯詠TDDI的聯電55／65／80／90奈米產能轉緊，並針對TDDI客戶漲價，同樣呼應訂單增加。

野村表示，聯詠TDDI扮演首波成長引擎後，受惠東奧刺激面板需求，聯詠LDDI表現也將觸底回升。該券商最新對聯詠今、明年每股純益（EPS）進一步上修到13.47元、16.31元，較先前財測上調5%-7%。

花旗指出，台積電7奈米能見度看到明年，加上5G基建擴大，日月光下半年起營運回溫。到11月止，日月光營收連五月超過360億元，累計營收達3,744億元。

花旗分析，台積電7奈米主要帶動凸塊晶圓、覆晶封測需求，5G拉動無線通訊晶片和基地台晶片封測產能，整體對日月光明年第1季營收貢獻便有千億元，將挑戰日月光歷來最佳第1季，且2、3、4季逐季成長。

本土大型投顧則看好記憶體封測廠力成，預期力成新增NAND產能，3D NAND堆疊數轉進、SSD放量及伺服器需求反彈，將拉動股價站穩百元關。

力成先前展望明年第1季表現為歷年最佳，法人判斷NAND Flash和伺服器記憶體優先帶來挹注，下半年日廠轉進128L 3D NAND，DDR5封裝轉用WLP，將使力成毛利率展現更大升幅。

晶技受惠漲價利多，11月營收雙成長。法人調查，近期石英元件有5%-10%漲幅，加上日廠淡出提高晶技訂單，未來5G手機另外帶動TCXO、TSX吃緊，有望使晶技今、明年EPS成長到2.2元、3元。