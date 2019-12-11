旺宏盤中股價漲至37元 近一年多以來新高

旺宏（2337）股價一個月之前，股價來到波段低點28.75元，股價跌破布林軌道下緣之後，技術面出現短線跌幅過大，股價出現反彈，在越過季線之後，外資也出現加碼的動作，推升股價近日持續攀升，今（11）日盤中該股再一度上漲約3%，盤中股價高點來到37元，寫下去年8月以來，近一年多以來新高，在技術面及籌碼面有利之下，後市股價仍具上漲空間。

旺宏預估第4季ROM銷售將較第3季減少，這也使得本季整體營收可能比上季下滑。對於近期市況，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求比預期好，第4季報價也相對上季穩定；另外，單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）第4季報價也是持穩，銷售可望成長。