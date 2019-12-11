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汪喵網紅超吸金！科學說話：淪陷不是你的錯

哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

11月業績助攻 凌群早盤股價帶量跳空走揚

2019-12-11 10:02經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

資訊服務商凌群（2453）11月繳出亮眼成績，單月營收來到6.01億元，月增12.1%，年增29.7%；累計前11個月營收49.94億元，年增21.2%，因年底結帳，市場預期凌群第4季營收可望優於第3季；受惠業績加持，帶動凌群股價上攻，今（11）日早盤成交量放大，帶量向上跳空，盤中最高一度漲至17.85元，持續站在所有均線之上。

凌群近年因應趨勢，拓展資安、AIoT、大數據等新應用，尤其自行生產的服務型機器人Ayuda，格外吸睛。

凌群最新第四代機器人日前亮相，目標鎖定零售市場，至今已出貨10台。

營收機器人

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