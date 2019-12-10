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聯發科11月營收206.16億元 月減6.3%

2019-12-10 17:24經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

晶片大廠聯發科於10日公布11月業績為206.16億元，月減6.3％，累計前11月合併營收為2,241.32億元，年增3.4％。

聯發科本季業績估計將落在618億至672億元之間，約季減8％到持平，依照10月與11月業績合計為426.19億元來看，12月業績若維持在191.8億元之上，即可達到預測區間低標，因此單季營收目標達陣機率頗高。

營收聯發科

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