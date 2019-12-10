三大事業群可望續成長 明基材樂觀看明年

明基材（8215）今（10）日舉行法人說明會，由董事長陳建志親自主持。談及明年景氣，陳建志認為，「今年宛如洗三溫暖」，下半年因面板廠減產，營運受到影響，現在供需存在很大的不確定因素，較難判斷未來趨勢，不過明年包括東京奧運可能帶動電視需求，加上5G刺激手機銷售，對整體狀況還算樂觀，公司目前方針積極往「高質化」走，要做到別人難以做到的領域。

明基材今年上半年受惠偏光片供需緊俏，營運表現不俗，不過自8月起成長趨緩，累計前11個月營收128.2億元，年增10.2%。

陳建志坦言，第4季價格有小跌，不過現階段稼動率仍有九成，明年預計偏光片、醫材、先進電子材料等三大事業群，都將持續成長，但偏光片營收占比會再降低，預計來到75到80%，醫材占比則可望拉抬至20%。

偏光片部分，陳建志指出，明年包括運動手錶、手機、大尺寸電視等領域新應用，預計將帶來貢獻；其中，OLED面板用的圓偏光片，已打進中國大陸大部分OLED廠，效應預期會逐步發酵，目前在偏光片營收中約占5到10%，將持續增加貢獻；摺疊手機用偏光片根陸廠有一些開發，最快明年下半年才會開始有貢獻。

醫材為明基材積極推動的新事業，產品包括痘痘貼、隱形眼鏡、專業醫材等，今年成長約五到六成。

其中，明基材「美若康」隱形眼鏡，業績較去年成長達60%，尤其在中國大陸成長顯著；比如，中國大陸雙11購物節期間，業績在隱形眼鏡旗艦店中排名第七，比起兩年前還在40幾名，已逐漸接近領先群。

陳建志表示，醫療事業的未來策略，要讓產品更多元；除了在台灣、中國大陸、以及馬來西亞耕耘，也攜手合作夥伴進軍新加坡跟香港，未來可能再找合作夥伴，以代理方式持續擴大在東南亞的滲透率。此外，聯和醫材去年併購，經過一年調整，客戶回籠、新客戶進來，虧損已逐步收斂，明年有機會獲利。