神達11月業績靚 早盤股價帶量逆勢走揚

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神達（3706）受惠資料中心出貨，加上旗下神達數位行車記錄器、專業平板產品出貨暢旺，11月繳亮眼成績，合併營收37.81億元，月增16.6%，年增42.9%，為今年單月營收次高。神達擁業績支撐，今（10）日吸引買盤積極進場，激勵股價逆勢走揚，盤中最高一度漲至29.3元。

神達累計今年前11個月合併營收325.4億元，年增14.4%。

法人預期，神達明年來自Amazon等客戶的伺服器需求，為整體營運的主要成長動能；行動通訊業務將持續優化產品組合，提升行車紀錄器等高毛利產品比重；獲利可望續穩。