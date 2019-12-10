親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

元大證券獨家承銷貿聯ECB及GDR案 共募集1.8億美元

2019-12-10 08:45經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

元大證券獨家承銷貿聯-KY（3665）的ECB及GDR案，為貿聯-KY自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動！貿聯-KY近年營運表現亮眼，ECB及GDR發行當天眾多國際專業機構投資人積極詢問，呈現數倍超額認購，展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量業與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力。

其中，ECB募集1億美金，轉換溢價率113％（參考2019年12月6日收盤價），轉換價約為新台幣245.77元； GDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股，單位發行價格為6.7美元，每股價格約新台幣204.23元，募集80,400仟美元，與ECB合計募集1.804億美元(均以美金兌新台幣匯率1：30.482換算)。

貿聯-KY為全球連接器製造商，且為全球電動車龍頭Tesla（特斯拉）的BMS（電池管理線束）產品獨家供應商，業務涵蓋IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域，客戶均為國際型大廠，如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY帶來強勁成長動能，加上收購LEONI集團電器線束事業部後，已積極開拓歐洲智慧電器市場，並持續對貿聯營收帶來正面影響。

元大證券先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部，成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局，旋即於2018年1月協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案。

這次ECB搭配GDR發行所募集資金，除用於償還前次發行期間將屆的ECB外，亦藉此強化公司資本結構，為未來各項業務發展提供充足之營運資金，俾進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。

足見元大證券投資銀行秉持提供客戶專業且多元服務為己任之心態，成功成為客戶於資本市場中不可或缺的重要合作夥伴。

新台幣貿聯ECB元大

延伸閱讀

強強聯手 元大證券攜手交通大學培育AI人才

全民權證／貿聯 押寶逾90天

特斯拉利多 概念股轉強

元大證券金彝獎雙喜 勇奪兩項團體大獎

相關新聞

台聚獲利拚七年最佳

2019-12-09 23:21

華碩11月業績 跳增15%

2019-12-09 23:21

研華營收月減7% 「共創」模式搶市

2019-12-09 23:21

仲琦強攻雲端 衝營運

2019-12-09 23:20

十銓營收月增18% 樂觀明年營運

2019-12-09 23:19

上月業績／友達+6% 群創-2% 彩晶-1%

2019-12-09 23:19

上月業績／瑞儀-6% 中光電-4% 出貨看淡

2019-12-09 23:19

聯電、世界營收下滑 Q4不同調

2019-12-09 23:18

上月業績／緯穎+1% 本季有看頭

2019-12-09 23:16

上月業績／金像電+4% 燿華-6%

2019-12-09 23:16

上月業績／玉晶光-19% 今開法說

2019-12-09 23:16

超眾砸逾50億元 赴越南設廠投資

2019-12-09 22:34

友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

2019-12-09 18:30

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

大立光多鏡頭豐收 美資喊燒

2019-12-09 14:25

11月營收／華新年減37 % Q4確定衰退

2019-12-09 14:25

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

2019-12-09 12:21

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

2019-12-09 11:11

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

台嘉碩第4季營收有望再創新高 明年更看好

2019-12-09 09:57

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

2019-12-09 18:30

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42

國泰金前11月稅後大賺590.9億元 每股稅後純益4.4元

2019-12-09 19:37

台股9日再創29年新高 短線有望再寫新猶

2019-12-09 15:23

台股軋空列車啟動 創五紀錄

2019-12-10 00:34

改了13趴給你持股信託 攸關公股員工福利

2019-12-09 18:28

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

如興、中和明雙雙停牌 外界推測是這原因

2019-12-09 17:56

新漲價概念股 帶頭衝

2019-12-09 23:26

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

面板雙虎迎春燕 外資買進

2019-12-10 00:34

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

和泰集團小金雞！和潤漲幅高達84.9% 市值飆504億

2019-12-10 00:18

證交所：明年IPO家數看增三成

2019-12-10 00:30

5G應用邁步 供應鏈聚光

2019-12-09 23:26

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

世芯擁利多 二大外資挺

2019-12-09 23:25

台灣指數系列、高股息指數成分股調整

2019-12-09 14:31

5G+WIFI 6齊發 璟德IPD營運爆發

2019-12-09 13:42

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

和潤上市首日收98元 中籤人每張賺4.5萬

2019-12-09 16:04

證交所紅包袋 10日起免費索取

2019-12-09 12:03

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

外資單日買超逾5.7萬張 友達11月營收月增6.5%

2019-12-09 17:55

11月營收／華新年減37 % Q4確定衰退

2019-12-09 14:25

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

超眾砸逾50億元 赴越南設廠投資

2019-12-09 22:34

外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

2019-12-09 11:11

大立光多鏡頭豐收 美資喊燒

2019-12-09 14:25

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

2019-12-09 12:21

設備工程廠營收 報喜

2019-12-09 23:18

不畏景氣低迷 台聚今年獲利有望創七年新高

2019-12-09 18:25

台嘉碩第4季營收有望再創新高 明年更看好

2019-12-09 09:57

多年耕耘開花結果 應華奪日廠車用大單

2019-12-09 23:17

上月業績／玉晶光-19% 今開法說

2019-12-09 23:16

上月業績／金像電+4% 燿華-6%

2019-12-09 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top