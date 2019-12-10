元大證券獨家承銷貿聯ECB及GDR案 共募集1.8億美元

元大證券獨家承銷貿聯-KY（3665）的ECB及GDR案，為貿聯-KY自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動！貿聯-KY近年營運表現亮眼，ECB及GDR發行當天眾多國際專業機構投資人積極詢問，呈現數倍超額認購，展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量業與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力。

其中，ECB募集1億美金，轉換溢價率113％（參考2019年12月6日收盤價），轉換價約為新台幣245.77元； GDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股，單位發行價格為6.7美元，每股價格約新台幣204.23元，募集80,400仟美元，與ECB合計募集1.804億美元(均以美金兌新台幣匯率1：30.482換算)。

貿聯-KY為全球連接器製造商，且為全球電動車龍頭Tesla（特斯拉）的BMS（電池管理線束）產品獨家供應商，業務涵蓋IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域，客戶均為國際型大廠，如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY帶來強勁成長動能，加上收購LEONI集團電器線束事業部後，已積極開拓歐洲智慧電器市場，並持續對貿聯營收帶來正面影響。

元大證券先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部，成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局，旋即於2018年1月協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案。

這次ECB搭配GDR發行所募集資金，除用於償還前次發行期間將屆的ECB外，亦藉此強化公司資本結構，為未來各項業務發展提供充足之營運資金，俾進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。

足見元大證券投資銀行秉持提供客戶專業且多元服務為己任之心態，成功成為客戶於資本市場中不可或缺的重要合作夥伴。