友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

面板大廠友達（2409）今（9）日強攻漲停，傳出為外資喊買激勵買氣噴發！摩根士丹利最新報告指出，2020年全球面板業有望迎來「春燕」，預期主要市場產能縮減，加上需求提升，TFT LCD面板供過於求將大幅緩解並迎來復甦，台廠中以友達潛力最大，評級升到「加碼」。

摩根士丹利也是麥格理和瑞銀證券後，第三家就面板雙虎進行調升的外資。其中，因外資圈追蹤面板股向來以摩根士丹利為指標，使得報告一出便引爆買氣，累積外資今同步買超友達、群創逾萬張，推動友達漲停，群創大漲6%，成交量分別破27萬、34萬張。

摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示，面板股經歷大陸擴產以來的長期壓抑，在全球產能轉向調整、甚至減產，以及大尺寸產品整合下，最快明年第1季將迎來翻轉，產業景氣有望復甦一波。

根據外資調查，近期三星、LGD減少LCD產能，對全球面板供給壓力的緩解尤其帶來幫助，效益相當於淨增加5%的需求。IHS則估計，明年電視面板銷售有望成長2%，配合規格持續向大尺吋發展，整體面板產出面積有望比今年增加9%。

施曉娟指出，需求面來看，中國雙11和美國黑色星期五消費旺季，也有效去化產能，電視面板庫存已回歸正常。

而下一股推力，將是明年初湧現的東京奧運和歐洲足球錦標賽需求，因此摩根士丹利預期，面板業景氣會在明年翻轉，估計全年65吋電視面板出貨比今年成長30%、達到2,330萬台，占全體電視面板出貨比重10.5%。

對照面板供應鏈，由於友達、大陸京東方等出貨43吋、65吋大尺寸面板的比重高，外資看好為新一波景氣受惠股，將友達的目標價從8.4元大幅提高到11元。

先前外資預估，友達財報將持續虧損，目前對其今、明、後年淨損預估，調整為負170億元、66億元及48億元，虧損看減七成；每股淨損則換算為負1.78元、負0.69元及負0.5元，也有顯著收斂。