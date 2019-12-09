鼎炫11月合併營收1.69億元 今年新高

鼎炫-KY(8499)11月合併營收1.69億元，今年單月營收新高水準，月增3.6%；累計前11月合併營收16.8億元，超越2018年全年營收水準，年增15.7%。鼎炫看好第4季營運動能仍高。

鼎炫是全球衡器暨專業EMI材料領導廠商，11月合併營收受去年高比較基期影響，年減8.8%。

鼎炫表示，今年旗下雙業務仍保持良好營運動能，受惠EMI材料事業銷售表現持續挹注集團整體營運成長，近年集團持續投入新款材料研發、穩步擴增產能並提升自動化生產效益，隨著消費性電子產品輕薄短小、多功能需求趨勢明確，帶動EMI材料單一機種使用量提升。在主要客戶新舊機種EMI材料持續暢旺，推升整體產能稼動率保持一定水準之上，挹注11月EMI材料營收比重保持七成水準，進一步帶動單月營收繳出今年新高成績。

根據研究機構Research and Markets報告統計，預估全球自助結帳系統市場每年保持超過10%年複合成長率速度，推升整體市場規模至2024年將達65億美元水準。

鼎炫指出，隨著全球物聯網科技進步、勞力短缺與全球超市運營成本增加下，集團為因應全球超市智能化趨勢發展需求，持續拓展智能條碼秤產品銷售表現，有助於滿足超市客戶對於產品進出貨倉儲管理、產品價格即時更新、下降運營成本並提升消費者新的購物體驗等。

此外，衡器事業於中國農改超市場業務拓展方面，亦同步優化產品結構與業務團隊接單策略，以期透過新款衡器產品上市、業務佈建越趨完善，挹注衡器事業也有成長的業績可期。

展望2019年第4季，鼎炫強調，EMI材料事業隨著全球主要品牌廠商陸續發表新機種產品，有助於帶動EMI材料出貨表現保持高檔水準。集團仍持續發揮材料研發、自動化模切加工及銷售服務等垂直整合優勢，尋求切入新客戶、新應用領域。

衡器事業則積極拓展外銷ODM與自有品牌T-Scale銷售，除穩固深化傳統電子秤良好銷售基礎上，並積極搶進全球超市智能化、中國農改超市場趨勢，以期帶動智能衡器產品新一波銷售表現。