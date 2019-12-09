親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

鼎炫11月合併營收1.69億元 今年新高

2019-12-09 18:25經濟日報 記者張義宮／即時報導

鼎炫-KY(8499)11月合併營收1.69億元，今年單月營收新高水準，月增3.6%；累計前11月合併營收16.8億元，超越2018年全年營收水準，年增15.7%。鼎炫看好第4季營運動能仍高。

鼎炫是全球衡器暨專業EMI材料領導廠商，11月合併營收受去年高比較基期影響，年減8.8%。

鼎炫表示，今年旗下雙業務仍保持良好營運動能，受惠EMI材料事業銷售表現持續挹注集團整體營運成長，近年集團持續投入新款材料研發、穩步擴增產能並提升自動化生產效益，隨著消費性電子產品輕薄短小、多功能需求趨勢明確，帶動EMI材料單一機種使用量提升。在主要客戶新舊機種EMI材料持續暢旺，推升整體產能稼動率保持一定水準之上，挹注11月EMI材料營收比重保持七成水準，進一步帶動單月營收繳出今年新高成績。

根據研究機構Research and Markets報告統計，預估全球自助結帳系統市場每年保持超過10%年複合成長率速度，推升整體市場規模至2024年將達65億美元水準。

鼎炫指出，隨著全球物聯網科技進步、勞力短缺與全球超市運營成本增加下，集團為因應全球超市智能化趨勢發展需求，持續拓展智能條碼秤產品銷售表現，有助於滿足超市客戶對於產品進出貨倉儲管理、產品價格即時更新、下降運營成本並提升消費者新的購物體驗等。

此外，衡器事業於中國農改超市場業務拓展方面，亦同步優化產品結構與業務團隊接單策略，以期透過新款衡器產品上市、業務佈建越趨完善，挹注衡器事業也有成長的業績可期。

展望2019年第4季，鼎炫強調，EMI材料事業隨著全球主要品牌廠商陸續發表新機種產品，有助於帶動EMI材料出貨表現保持高檔水準。集團仍持續發揮材料研發、自動化模切加工及銷售服務等垂直整合優勢，尋求切入新客戶、新應用領域。

衡器事業則積極拓展外銷ODM與自有品牌T-Scale銷售，除穩固深化傳統電子秤良好銷售基礎上，並積極搶進全球超市智能化、中國農改超市場趨勢，以期帶動智能衡器產品新一波銷售表現。

營收鼎炫

延伸閱讀

利基型成長股 法人挺

鼎炫-KY 10月營收1.63億元 維持高...

鼎炫第3季EPS 2.89元 獲利續創同期新...

鴻海登陸參展 秀半導體實力

相關新聞

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

大立光多鏡頭豐收 美資喊燒

2019-12-09 14:25

11月營收／華新年減37 % Q4確定衰退

2019-12-09 14:25

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

2019-12-09 12:21

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

2019-12-09 11:11

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top