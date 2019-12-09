神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

神達（3706）今（9）日公告11月合併營收37.81億元，年增達42.89%；累計前11個月合併營收325.4億元，年增14.45%。神達表示，11月成長動能來自於資料中心出貨，加上行車記錄器以及專業平板產品出貨暢旺。

神達逐漸度過轉型期，營運持續升溫。展望明年，法人指出，神達明年自Inspur、Amazon及其餘資料中心客戶的伺服器需求，將維持強勁，為整體營運的主要成長動能；行動通訊業務也將持續優化產品組合，提升行車紀錄器、工業平板等高毛利產品的比重，獲利表現可望穩健增長。