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群創11月營收215億元 月減2.4%

2019-12-09 15:39經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創光電 （3481） 今（9）日公布今年11月合併營收215億元，月減2.4%，較去年同期減少9.7%。

群創光電2019年11月大尺寸合併出貨量共計1,090萬片，較上月增加4.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,304萬片，較上月增加4.9%。今年前11月合併營收2,299億元，年減10.1%。

群創營收

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