面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

研調單位TrendForce光電研究（Witsview）日前公布12月最新面板報價，價格出現全面止跌。市場預期，價格可望延續到明年第一季，最快第二季回溫。面板類股在利多加持下，由「面板雙虎」友達（2409）和群創（3481）領軍，今（9）日展現強勁反彈氣勢；其中，友達午盤前爆出逾18萬張大量，一度衝上9.03元亮燈漲停；群創成交量衝破20萬張，午盤前也漲逾8%。

面板第三季價格續跌，韓廠、台廠、以及陸廠吹起減產風，加上日前雙11購物節、黑色星期五等銷售大檔，出現不錯的銷售狀況，總算得以止住面板價格跌勢。法人對此樂觀以待，現在看起來韓廠已不會回頭做液晶面板（LCD），陸廠擴產逐漸邁入尾聲，明年本預期供給成長大於需求，現在供需狀況可望相對平衡。

「現在可能已接近落底，落底時間或將提前。」法人表示，11月過後電視拉貨拉完，目前需求正常，供給端則有減少，供需預期會由寬鬆轉向相對平衡，價格止跌具備象徵性意義，代表最差可能就是這個時候，價格在這個位置已無空間跌價。接下來農曆年後，因應東京奧運或將出現電視換機潮，屆時備貨需求可望升溫，帶動價格在2月後開始反彈。

減少的產能，是否跟著價格回溫而拉高？法人認為，至少到第一季底不會馬上調整產能，原因是價格仍處相對低點，多做還是虧錢，要觀察漲價狀況會不會更好一點到有利潤，面板廠才會思考要不要拉高稼動率。