外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

世芯-KY(3661)第3季艧利表現優於預期，第4季營收可望續揚，亞系外資及美系外資同步看好力挺，亞系外資首度將世芯納入追蹤個股，給予優於大盤表現評等，目標價289元，美系外資重申加碼評等，且調高目標價，由269元調高到290元；三大法人上周五同步買超，合計買超4,162張，今(9)日股價開高，一度挑戰前波高點價位，可惜買盤力道不繼，盤中翻黑。

亞系外資首評世芯，主要是看好將受惠於中國大陸晶片自製策略，預估世芯將成為中國半導體本地化授權(尤其是CPU部分)最大受惠者之一，亞系外資認為，包括半導體成長、ASIC趨勢、技術轉移，人工智慧成長、中國CPU強勁成長等都是世芯長期成長動能，決定給予優於大盤表現評等，目標價289元。

美系外資表示，中國晶片廠商加速發展，世芯大客戶飛騰(Phytium) 推出處理器，預估世芯與飛騰合作的CPU明年底出貨量可達80萬套，世芯將搭上中國本土處理器(CPU) 成長期商機，另外，包括亞馬遜機械學習架構，AI晶片公司HABANA也都使用世芯的服務。

美系外資預估，世芯明年營收將年增40~50%，決定調高今明年每股盈餘預估2%、11%，重申加碼評等，且調高目標價至290元。

世芯今日以240元紅盤開出，一度拉升至243元，挑戰前波高點243.5元，不過盤中買盤力道不足，股價翻黑，一度下滑至237元，盤中小跌0.2%。