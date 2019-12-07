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DRAM族群 長線釣大魚

2019-12-07 00:40經濟日報 記者趙于萱／台北報導

外資摩根大通調高5G手機出貨預測，最新加碼發布5G擴張對記憶體產業的增長性評估，預期最快明年第2季，DRAM報價將受惠5G而止跌；本土投顧更預期，DRAM供需平衡後有望重啟漲價，相關如南亞科（2408）、威剛等概念股可「長線釣大魚」。

目前摩根大通無特別推薦的DRAM概念股，但麥格理、瑞士信貸和多家投顧已喊買指標股南亞科。最近南亞科明顯走升，旺宏、威剛、宜鼎、宇瞻、創見等DRAM供應鏈也全面反彈宣告景氣觸底。

摩根大通科技產業分析師JJ Park表示，明年全球5G手機滲透加快，DRAM和NAND兩大記憶體需求可望回升，特別是手機升級帶動記憶體容量增長，以及高階機種訴求領先效能，5G手機用的記憶體表現將優於非5G記憶體。

JJ Park指出，今年5G手機採用的記憶體和4G差異尚不大，但接下來高階非蘋機種有望積極採用8GB／12GB產品，如三星S11預期搭載12GB晶片，蘋果明年下半年推出的四款5G iPhone，預期一般型採用4GB，支援毫米波的機種使用6GB，使整體高階記憶體容量較今年加速成長36%。

此外，外資也預期，DRAM產業經歷今年以來成本壓力，累積手機用DRAM價格下修達50%，估計明年DRAM材料成本（BOM）將趨於穩定，下滑幅度7%-11%，較今年的10%-18%轉向收斂。

整體外資對明年DRAM需求預估成長18%，大幅扭轉今年的減少18%；其中手機用DRAM預期貢獻全體DRAM四成以上需求，扮演最大動能。

本土大型投顧預期，明年上半年DRAM供需平衡後，可望啟動漲價循環，主因國際大廠減產但新應用增加，包括5G手機拉貨和伺服器需求恢復，都消耗可觀的DRAM，一旦供給缺口擴大恐不易填補。

法人進一步對比主要的南亞科和DRAM報價走勢，發現南亞科股價均於漲價前一到兩季率先反映，若以此次推估明年第2季將漲價，則南亞科有機會「跨年」漲到明年初，建議可拉長布局操作波段。

DRAM概念股行情 圖／經濟日報提供
DRAM概念股行情 圖／經濟日報提供
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DRAM南亞科5G

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