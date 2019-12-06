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茂達11月業績 來到14個月高點

2019-12-06 18:14經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

電源管理IC廠商茂達（6138）於6日公布11月業績，達近14個月高點。茂達上半年業績淡，但下半年開始增溫，11月合併營收為4.34億元，月增3.3％，累計前11月合併營收為41.23億元，年減7.7％，累計前三季每股純益為3.52元。

茂達第3季母公司本身的業績站上22年來高點，估計第4季還會更高，毛利率也會提升，至於子公司大中的部分，估計最糟的情況也已過去，期待明年再啟成長動能。

在新產品方面，茂達開發的二合一晶片，應用於真無線藍牙耳機，正在送樣中，另外，還有三合一晶片，是應用於手機，規劃於明年首季送樣。

藍牙耳機營收

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