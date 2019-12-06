台灣指數系列調整 台股新科贏家出列

臺灣高股息指數則新增華新科、華新、亞泥及漢唐，刪除力成、潤泰新、佳世達與興富發。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 臺灣證券交易所公布與富時羅素合編台灣指數系列最新調整，台灣50指數在本期無增刪成分股，台灣中型100指數新增晶電、漢唐等五檔，台灣資訊科技指數也新增晶電，臺灣發達指數增加漢唐、台表科等四檔，台灣高股息指數則新增漢唐、華新科等四檔；除高股息指數分三階段生效，其餘指數均自12月20日盤後生效。

本次台灣指數系列調整，漢唐堪稱是最大贏家，一口氣被納入台灣中型100、台灣發達和台灣高股息指數；其次晶電獲納入台灣中型100、台灣資訊科技指數；台表科、南電和嘉澤均納入中型100、臺灣發達指數，表現也不遑多讓。

證交所表示，今日富時羅素指數公布台灣指數系列成分股調整，預計增刪個股自12月20日（周五）盤後生效。其中，臺灣高股息指數因定審結果將連三日分段實施，故生效日與其他指數不同，依次為12月23日、24日及25日，期間每檔股票的權重採用過渡期間權重。

最新審核的結果為：臺灣50指數無增刪成分股，候補名單聯詠、臻鼎-KY、瑞昱、儒鴻及緯穎。台灣中型100指數新增晶電、台表科、南電、嘉澤、漢唐，刪除超豐 、永大、長虹 、美食-KY及中華，候補名單為致伸、喬山、義隆、華固、南茂、超豐、永大、貿聯-KY、藍天和群電。

臺灣資訊科技指數新增晶電，刪除超豐。臺灣發達指數新增台表科、南電、嘉澤、漢唐，刪除永大、美食-KY及中華。

臺灣高股息指數則新增華新科、華新、亞泥及漢唐，刪除力成、潤泰新、佳世達與興富發。