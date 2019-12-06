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耕興11月營收2.5億元 優於去年同期

2019-12-06 17:43經濟日報 記者尹慧中／即時報導

耕興董事長黃文亮 （聯合報系資料庫）
耕興董事長黃文亮 （聯合報系資料庫）
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耕興股(6146) 於今日公告2019年11月合併營收新台幣2.5億元，較去年同期成長0.09％；累計2019年1至11月合併營收為新台幣27.22億元，較去年同期減少0.49％。

耕興預期，明年Q1開始，5G測試接單量會有顯著的成長。尤其在5G智慧型手機方面，除了需符合實驗室檢測的法規標準外，室外實場測試(Field trial)更是電信營運商最重視的測試項目，有助業務接單動能。

新台幣營收5G

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