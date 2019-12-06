宏達電11月營收5.5億元月減16.12% 年減62.68%

宏達電董事長王雪紅（左）與新任執行長梅特。 記者何佩儒／攝影 分享 facebook 宏達電（2498）今（6）日公布11月合併營收5.5億元，月減16.12%，連續二個月衰退，年減62.68%，累計前11個月合併營收94.1億元，年減57.98%。

美國黑色星期五感恩節消費旺季在11月下旬起跑，加上全新HTC Desire 19s在台上市，還有VR大型遊戲在VIVELAND推出等，宏達電努力衝刺年底前的業績。

宏達電表示， 美國黑色星期五感恩節消費旺季自11月下旬起跑，宏達電也在11月28日至12月2日在美推出史上優惠價，針對各式VIVE硬體系統設備及VIVEPORT Infinity會員資格等商品，推出最高300美金折扣優惠，台灣地區則在12月推出另一波年末優惠方案，預期將吸引更多人體驗VR。

在智慧型手機方面，全新HTC Desire 19s也在11月在台上市，鎖定中階手機市場；另外，區塊鏈手機部分，宏達電與Binance（幣安）11月12日宣布合作推出全球第一款支援Binance Chain（幣安鏈）的聯名加密智慧手機：EXODUS 1-Binance版，透過Zion Vault中為Binance Dex（幣安去中心化交易所）提供原生支援，讓消費可在自己的裝置上，透過 Zion 使用去中心化交易所。

宏達電表示，Binance及TrustWallet應用程式軟體也將會預先載入在EXODUS 1-Binance版；EXODUS 1-Binance版即將在EXODUS官網開放消費者以599美元或889新加坡幣等價的加密貨幣購買。

VR部分，宏達電表示， 在成功將VIVE相關硬體設備導入企業應用後再下一城，與沉浸式聯合平台The Wild共同協助adidas建立虛擬實境零售空間，此測試場域能幫助採購、銷售、業務等內部團隊在同一個共享空間中工作，從開發，評估，調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，提高文案、產品供應、業務的適應與反應力。

宏達電宣布，旗下VIVELAND團隊取得位於美國紐約的ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲 《拆解核危機》（Mission Sigma）及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權，此款最多可6人連線遊戲，11月15日在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。

宏達電說，VIVELAND緊接著在今日及明年1月10日先後推出節慶主題遊戲《消失的聖誕禮物》及《恐懼聖所》，接下來每季將定期推出新遊戲，讓玩家能有更多的選擇。