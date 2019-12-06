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錸寶明年「充滿期待」 盤中股價奔漲停

2019-12-06 12:28經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

PMOLED錸寶（8104）今年營運降溫，公司在這波低潮中，加速開發新品，明年備受矚目、與錼創合作開發的Micro LED新品進入試產驗證，最快明年第1季量產，另OLED照明可望帶來貢獻，子公司路明德科技、華仕德科技獲利成長挹注，將是「充滿希望的一年」；錸寶釋出利多，激勵今（6）日股價強漲，盤中一度攻上60.1元漲停。

錸寶去年風光上市，但今年受中美貿易戰、電子菸被禁售等因素衝擊，營運處於低谷；今年第3季本業由盈轉虧，營業損失約500萬元；毛利率13.22%，季減0.49及年減5.72個百分點，為上市以來低點。

錸寶累計今年前三季稅後純益7,700萬元，每股純益（EPS）1.14元，相較去年同期EPS達4.72元，衰退顯著；累計前10個月營收14.44億元，年減31.6%。

錸寶日前舉行法人說明會，由執行長王鼎章主持。對今年業績下滑，他坦言，今年中美貿易戰影響下游需求，客戶除非很有把握賺錢才開案；電子菸現在幾乎被全球禁止，這部分影響非常大；由於第三季新品小量生產，初期良率較低、費用較高；整體財報確實沒有太亮眼。

展望明年，錸寶的成長動能，可望來自OLED照明事業、Mini／Micro LED新品、以及轉投資事業。

王鼎章表示，錸寶的OLED照明事業已開始發酵，與美商Luminit合資成立的路明德科技，今年2月正式營運，近一年已獲六個歐美日車廠認證；Mini和Micro LED新品，與錼創合作開發新品，已經準備就緒，目前進入打樣，力拚明年正式打進市場。

此外，錸寶布局Micro LED，也投資專注SMT產品的華仕德科技。SMT表面黏著技術，是Mini LED、Micro LED做到模組段接合關鍵技術，王鼎章表示，華仕德今年第3季也轉虧為盈，未來將協助錸寶發展相關應用，拓展OLED衛浴、醫療等顯示器應用。

王鼎章表示，明年照明、Mini LED／Micro LED等新應用布局發酵，預期新產品與新應用明年有20%左右貢獻，PMOLED則在現有產品如穿戴、白色家電等應用，維持相當規模，加上轉投資效益浮現，「獲利一定要比今年好！」

LED錸寶

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