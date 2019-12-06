親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

威剛11月營收25.1億元創14個月新高 看好SSD需求將向上

2019-12-06 11:55經濟日報 記者張瑞益／即時報導

近期記憶體相關市場傳出可望在今年第4季觸底，明年產業將進入回溫，且市場及業者均看好2020年全年記憶體產業將重回成長軌道，台灣最大的記憶體模組威剛（3260）公布11月合併營收，不僅創下近14個月新高，同時也威剛也看好後市SSD需求將持續向上。

受惠NAND Flash價格續漲、固態硬碟（SSD）需求強勁爆發，記憶體模組大廠威剛科技11月合併營收大幅攀升至25.1億元，創近14個月新高，月增18.46%。

其中SSD單月營收及出貨量均創新高，月營收比重也上升至36.81%。威剛表示，記憶體產業低點已過，看好明年DRAM及NAND Flash需求同步熱絡，記憶體產業多頭將再次崛起。

綜觀明年記憶體產業發展，威剛董事長陳立白認為，NAND Flash市況持續樂觀，現貨價及合約價陸續落底後，市場需求明顯提升，同時上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來NAND Flash價格穩健向上的格局將更加確定。

DRAM方面，合約價低點已現，現貨價未來亦可望持穩發展。陳立白更進一步指出，在今年上游供應商資本支出相對保守之下，勢必影響明年市場供給。

隨著5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，自2020年下半年起，記憶體新增供應不足、產能排擠效益將更為明顯，產業景氣伺機向上態勢已大致底定。

威剛公告11月合併營收為25.1億元，包括SSD、記憶卡與隨身碟、DRAM及外接式硬碟等各項產品線營收均較上個月明顯成長，又以SSD表現最為突出，單月產品營收達9.24億元，年成長逾八成，月成長近三成，公司看好SSD需求將持續向上。

威剛11月DRAM產品營收比重為35%，非DRAM產品占整體營收比重為65%；累計今年1~11月合併營收231.01億元，其中DRAM產品營收比重達44.85%；非DRAM產品營收比重55.15%。

記憶體模組威剛

延伸閱讀

威剛11月營收增18%

全民權證／南亞科 選價外10%

權證／威剛、群聯 四檔活跳跳

威剛11月合併營收25.1億元 創14個月新...

相關新聞

錸寶明年「充滿期待」 盤中股價奔漲停

2019-12-06 12:28

台積電論壇釋喜、市值再創新高 供應鏈成員同樂

2019-12-06 11:32

大立光、新普等公司 11月營收率先創歷史新高

2019-12-06 11:09

世芯-KY盤中股價大漲近9% 挑戰歷史高點243.5元

2019-12-06 11:03

奇力新搭上5G高速列車 電感事業爆發在即

2019-12-06 10:14

玉晶光搶單 鏡頭雙雄戰況加劇

2019-12-06 02:10

里昂喊買大立光 目標價5,520

2019-12-06 02:10

大立光11月營收66.5億 連四月創新高

2019-12-06 02:10

鴻海11月營收 創同期最佳

2019-12-06 01:20

上月業績快報／台光電-3% 台燿+7%

2019-12-05 23:45

上月業績快報／創意+38% NRE業務挹注

2019-12-05 23:45

上月業績快報／群光-11% 群電-19%

2019-12-05 23:45

研華拚工業物聯網生態圈

2019-12-05 23:43

佳世達拓醫療器材版圖

2019-12-05 23:43

錸寶三利多 明年營運衝

2019-12-05 23:43

GIS搶超音波指紋辨識商機

2019-12-05 23:43

仁寶越南擴產 增資11億

2019-12-05 23:43

和碩處分立訊股 賺12億

2019-12-05 23:43

華新科產能利用率飆

2019-12-05 23:43

明年記憶體將走出谷底／南亞科、華邦電領漲

2019-12-05 14:36

台積電論壇開跑 半導體暖呼呼

2019-12-05 14:36
看更多

熱門文章

外資喊生技股將跑輸大盤 下調智擎、東洋等目標價

2019-12-05 16:41

明年記憶體將走出谷底／南亞科、華邦電領漲

2019-12-05 14:36

華新科產能利用率飆

2019-12-05 23:43

精測吞高通5G大單

2019-12-05 23:49

玉晶光搶單 鏡頭雙雄戰況加劇

2019-12-06 02:10

大立光、新普等公司 11月營收率先創歷史新高

2019-12-06 11:09

營收三增股 躍盤面亮點

2019-12-06 02:10

台積電論壇開跑 半導體暖呼呼

2019-12-05 14:36

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

鴻海11月營收 創同期最佳

2019-12-06 01:20

大立光11月營收66.5億 連四月創新高

2019-12-06 02:10

GIS搶超音波指紋辨識商機

2019-12-05 23:43

掛盤首日／超車聚陽 冠星開盤飆200元躍紡織股后

2019-12-05 14:36

電子權值股 帶頭反攻

2019-12-06 02:10

大立光11月營收66.6億元月增0.5% 連四個月創新高

2019-12-05 15:33

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買超87.63億

2019-12-05 15:03

和碩處分立訊股 賺12億

2019-12-05 23:43

財經皓角／存股族注意 科技股ETF今年賺贏台灣50

2019-12-05 14:36

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

喬山前11月營收登頂

2019-12-05 23:43

5G+東奧+選舉年熱 台股2020年有望再創高

2019-12-06 08:17

雙11進補 大江股價笑呵呵

2019-12-05 14:36

法人喊買 聯亞續揚

2019-12-05 14:36

台積電開高一度衝上316元 再創歷史天價

2019-12-06 09:29

上月業績快報／台光電-3% 台燿+7%

2019-12-05 23:45

台新投顧副總黃文清：12月行情可望再寫29年新高

2019-12-05 17:02

奇力新搭上5G高速列車 電感事業爆發在即

2019-12-06 10:14

台虹11月營收月增1.7% 台表科月減4%

2019-12-05 18:12

佳世達拓醫療器材版圖

2019-12-05 23:43

錸寶三利多 明年營運衝

2019-12-05 23:43

裕融攻中、菲 發債43億元

2019-12-05 23:43

上月業績快報／創意+38% NRE業務挹注

2019-12-05 23:45

台光電11月營收22.36億元 歷年同期新高

2019-12-05 16:35

新普營收連四月創高

2019-12-05 23:49

小摩喊買日月光 目標價92元

2019-12-06 11:10

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

2019-12-05 14:36

權證／台積電、國巨 押價外15%

2019-12-05 23:25

松果11月營收創新高 銷售額也締新猷

2019-12-05 14:38

里昂喊買大立光 目標價5,520

2019-12-06 02:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top