威剛11月營收25.1億元創14個月新高 看好SSD需求將向上

近期記憶體相關市場傳出可望在今年第4季觸底，明年產業將進入回溫，且市場及業者均看好2020年全年記憶體產業將重回成長軌道，台灣最大的記憶體模組廠威剛（3260）公布11月合併營收，不僅創下近14個月新高，同時也威剛也看好後市SSD需求將持續向上。

受惠NAND Flash價格續漲、固態硬碟（SSD）需求強勁爆發，記憶體模組大廠威剛科技11月合併營收大幅攀升至25.1億元，創近14個月新高，月增18.46%。

其中SSD單月營收及出貨量均創新高，月營收比重也上升至36.81%。威剛表示，記憶體產業低點已過，看好明年DRAM及NAND Flash需求同步熱絡，記憶體產業多頭將再次崛起。

綜觀明年記憶體產業發展，威剛董事長陳立白認為，NAND Flash市況持續樂觀，現貨價及合約價陸續落底後，市場需求明顯提升，同時上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來NAND Flash價格穩健向上的格局將更加確定。

DRAM方面，合約價低點已現，現貨價未來亦可望持穩發展。陳立白更進一步指出，在今年上游供應商資本支出相對保守之下，勢必影響明年市場供給。

隨著5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，自2020年下半年起，記憶體新增供應不足、產能排擠效益將更為明顯，產業景氣伺機向上態勢已大致底定。

威剛公告11月合併營收為25.1億元，包括SSD、記憶卡與隨身碟、DRAM及外接式硬碟等各項產品線營收均較上個月明顯成長，又以SSD表現最為突出，單月產品營收達9.24億元，年成長逾八成，月成長近三成，公司看好SSD需求將持續向上。

威剛11月DRAM產品營收比重為35%，非DRAM產品占整體營收比重為65%；累計今年1~11月合併營收231.01億元，其中DRAM產品營收比重達44.85%；非DRAM產品營收比重55.15%。