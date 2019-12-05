圓剛11月合併營收增2.9% 拚全年虧轉盈

圓剛科技（2417）公告11月合併營收2.58億元，月增2.9%，年減2.5 %，進入遊戲機周邊銷售旺季，全年力拚由虧轉盈。

圓剛表示，1至11月累計合併營收26.75億元，年增2.2 %。第4季是遊戲機周邊出貨的旺季，包括推出軟硬體整合實況配備組BO311，瞄向內容創作者與遊戲實況玩家入門首選，加上免手持教學麥克風全新改版出擊，將成為挹注下半年轉盈的重要產品。

前三季圓剛稅後淨損3,586萬元，每股淨損( EPS)0.19元。

圓剛是國內遊戲影音直播領導品；以自有品牌「AVerMedia」行銷全球，外接遊戲實況擷取盒Live Gamer BOLT(GC555)，及適用於AI邊緣運算的嵌入式人工智慧影像邊緣運算平台AVerAI Box PC (EN713-AAE9)，還獲得2020台灣精品獎肯定，無論是頂規的遊戲擷取或是邊緣運算解決方案，都能提供完整而優質的產品服務。

新產品方面，圓剛指出，搭載高效能和低耗能的NVIDIA Jetson AGX Xavier模組的人工智慧邊緣運算嵌入式電腦及載板，以提升人工智慧邊緣端的整體運算效能。以專業的軟硬體整合技術能力，為各產業的系統整合商及加值經銷商提供專屬的客製化設計服務，例如運用在機器人、電腦視覺處理、工業自動化、智慧零售、智慧城市、智慧製造等產業，甚至在學術研究領域，都能透過這款人工智慧邊緣運算平台的擴充能力與散熱設計的優勢，提升生產力、降低成本。

AVerAI Box PC邊緣運算電腦使用NVIDIA Jetson TX1、TX2、Xavier及最新的Nano人工智慧模組為核心，同時提供風扇及無風扇散熱設計的兩種機構供客戶選擇，其中蘊涵嵌入式核心科技，大大提高了應用領域性能和上市時間的靈活性。讓軟體發展人員不僅可以在該系統上設計自有的深度學習軟體，還可以加速將軟體和系統作為一個完整的解決方案進行銷售。除了人工智慧的關鍵技術之外，圓剛科技更能為客戶提供高品質的專屬客製化設計服務。