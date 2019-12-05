台光電11月營收22.36億元 歷年同期新高

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銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）今（5）日公布11月營收22.36億元，雖較10月23.11億元下滑，但較去年同期大幅成長26.1%，仍創歷年同期的新高。

台光電前11個月累計營收226.3億元，年成長6.4%。台光電提到，今年目前看來整體市場需求不錯，主要是5G應用配合終端需求。