親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「追我吧」確定永久停播 總監：對不起所有愛以翔的人

成大清潔工猥褻殺害女研究生 判無期徒刑

台光電11月營收22.36億元 歷年同期新高

2019-12-05 16:35經濟日報 記者尹慧中／即時報導

銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）今（5）日公布11月營收22.36億元，雖較10月23.11億元下滑，但較去年同期大幅成長26.1%，仍創歷年同期的新高。

台光電前11個月累計營收226.3億元，年成長6.4%。台光電提到，今年目前看來整體市場需求不錯，主要是5G應用配合終端需求。

台光電營收銅箔基板

延伸閱讀

台光電、聯茂 本周談營運展望

全球最大5G ETF持股全揭露 九台廠入列

獲利季季增族群 攻守兼備

獲利季季增／台光電 產能旺

相關新聞

台積電論壇開跑 半導體暖呼呼

2019-12-05 14:36

上月業績／全新-12% 明年前景佳

2019-12-04 23:24

上月業績／晶睿-13% 探16月低點

2019-12-04 23:24

三星衝5G手機 供應鏈補

2019-12-04 23:24

宏達電 打造MR解剖教室

2019-12-04 23:24

鴻海 搶進智慧農業

2019-12-04 23:24

夏普商用業績 拚占50%

2019-12-04 23:24

遠傳IoT血糖機 醫療展亮相

2019-12-04 23:23

廣達 今年EPS估4.28元

2019-12-04 23:23

資訊月 宏碁強打電競生態圈

2019-12-04 23:23

南亞科11月營收創近5月新低 有望止跌

2019-12-04 14:40

5小福帶財 法人估：信邦業績明年維持雙位數成長

2019-12-04 14:40

嘉澤本業、業外皆美 2020年獲利大攀升

2019-12-04 11:42
看更多

熱門文章

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 17:15

卡神變瘟神？綠營狂切割…賴清德一句揭真相

2019-12-05 08:00

陸不退讓中國台灣？華為新機來台急煞 花粉崩潰「殼都買好了」

2019-12-04 20:24

澳工會報告：8名台灣女遇惡雇主 性交才准增工時付租

2019-12-05 10:08

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

影／王啟澧指蔡易餘楊蕙如曾出遊泰國 蔡：單純朋友

2019-12-05 13:10

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

PTT殺死一個外交官 他翻出蔡英文言論自由日談話好諷刺

2019-12-04 19:26

哭了！新郎單膝下跪 請求新娘女兒將單親母交給他

2019-12-04 18:21

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

再爆楊蕙如金流？藍議員：前議長康裕成曾每月供養20萬

2019-12-05 13:05

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

2019-12-05 12:12

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

藍議員爆：「卡神」靠政府2年撈近億

2019-12-05 00:37

楊蕙如網軍案 蘇啟誠大哥：現在說什麼都沒用了

2019-12-04 20:06

什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45

邀罷韓遊行引館長暴怒被糟蹋 劉世芳、尹立向館長道歉

2019-12-05 10:36

孫大千：楊蕙如案是一次網路世界的「除垢行動」

2019-12-05 08:20

謝長廷：idcc與他毫無關係 金錢來往非事實

2019-12-04 18:33

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

誤認9歲兒是野兔 父親狩獵將他當場擊斃

2019-12-04 20:05

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

影／台中新社百坪毛刷工廠全燒盡 山城居民驚黑煙竄天

2019-12-04 17:22

卡神楊蕙如的網路功夫 原來18年前就被發現

2019-12-05 08:28

蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

2019-12-05 10:44

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

驚見幼齒女和丈夫躺床上 正宮怒持刀砍殺小三

2019-12-04 18:17

周末急凍到12℃ 高山今明有望降雪

2019-12-05 01:05

畫面曝光…英法加領袖聊是非 背後嘲笑川普

2019-12-05 00:08

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

影／情侶路中吵架…女友遭肘擊被車撞死 男獲輕判網怒炸狂剿

2019-12-05 10:44

毛嘉慶：國昌，你娶老婆是先挑岳父嗎？

2019-12-04 23:26

楊渡／網軍．翻群．LINE黑帝國

2019-12-04 23:37

一蹲低就走光…日航空姐防偷拍 明年制服改穿褲裝

2019-12-05 12:35

吳怡農批蔣經國是壞人 台師大教授：欲加之罪何患無詞

2019-12-05 09:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top