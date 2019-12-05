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泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

大聯大收購文曄 時間延長50日

2019-12-05 12:02經濟日報 記者張瑞益／即時報導

半導體通路商大聯大（3702）對文曄（3036）的公開收購案，大聯大昨（4）日宣布修改收購文曄公開收購說明書，延長收購期間50天至109年1月30日截止。

同時，大聯大也再次強調，本次收購為善意的財務投資，並納入五點聲名於公開說明書中，在「合法、理性、務實」三大原則。

大聯大發言人袁興文表示，近日外界對大聯大公開收購文曄部分股權提出質疑，因此，大聯大在公開收購說明書中，再納入五點聲明，包括第一，文曄科技依法召集的股東會，大聯大均將依通知出席並參與表決。

第二、公司取得文曄科技股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權。

第三，在公司取得文曄股權後，其依法召開之股東會，也不對外徵求委託書，取得超過公司持股以外表決權。

第四、對文曄持股，將維持不高於三成之股權，不再在資本市場加購文曄科技股票。

第五、公司不會提名或參選文曄科技董事。

袁興文強調，大聯大在公開收購說明書中加入的五點聲明，最主要想表達就是，大聯大公開收購文曄股權，確實只是純財務投資，完全沒有介入公司經營的想法。

此外，袁興文也指出，公司此舉本意就是「財務投資」，對文曄員工工作權完全不會造成影響，且大聯大公司也函請公平交易委員會釋疑，因此本次公開收購期間將由今年12月12日延長50天至109年1月30日，經延長後，成就條件包括：一、應賣被收購公司最低收購量達2,951萬6,800股；二、公平交易委員會認定本件交易無須申報。

文曄大聯大股東會

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名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

大聯大收購文曄 時間延長

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