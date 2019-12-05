記憶體可望步出谷底 南亞科、華邦領漲

市場研調機構IC Insights看好2020年IC市場全面恢復成長，該機構預期記憶體市場明年可望強勁復甦，預估NAND Flash市場明年將比今年成長19%、DRAM則可望較今年成長12%，在市場看好市況明年重新回到成長軌道下，今（5）日記憶體相關個股明顯轉強，其中，南亞科（2408）及華邦漲勢相對強勁。

在市場看好全球記憶體市場，將逐漸走出谷底之下，今日台股記憶體相關個股走勢在電子族群中，明顯相對強勢，其中，由記憶體股南亞科及華邦電帶動，該二檔個股中，南亞科盤中一度大漲逾7%，華邦電也上漲約5%，帶動相關個股，包括威剛、群聯等股，盤中漲幅也都在2~3%水準。

旺宏由於股價漲勢較早發動，在提前創波段新高之後，今日股價呈現高檔休息整理表現。

IC Insights表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）兩大記憶體市場今年均將下滑，預估2019年DRAM市場將衰退37%，將是下滑幅度最大的IC市場，NAND Flash市場今年預估將衰退27%。

不過，在市場今年已進行庫存去化，再加上明年市場需求也將回升的帶動下，IC Insights預期明年DRAM與NAND Flash市場可望同步彈升，其中，NAND Flash預估將成長19%，將是成長最大的IC市場；而DRAM市場將成長12%，將是成長第三大的IC市場。

此外，IC Insights也指出，包括5G、人工智慧（AI）、深度學習、虛擬實境、資料中心、雲端運算伺服器、汽車與工業市場等，都將是DRAM與NAND Flash主要成長動能。

而近一、二個月以來，國內記憶體及記憶體模組業者也均看好，今年記憶體市況，無論在庫存，還是在價格方面，都已獲得調整，而明年在各種新應用將持續增加需求之下，明年全球記憶體市況將持續樂觀。