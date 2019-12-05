立積11月營收低於預期 明年首季成長引擎重啟

射頻元件立積（4968）受新購入測試機台上線排程延後影響，11月營收2.7億元，月減11.14%、年增31.21%，單月營收表現低於預期，不過，Wi-Fi-6 FEM第4季開始小量出貨，預計明年第1季放量，訂單能見度至明年第1季底，明年首季營運動能可望重啟。

立積公告11月營收2.7億元，累計前11個月營收24.87億元，年增0.7%，單月營收表現不如預期，主要受新購入測試機台上線初期良率不佳，導致生產排程延後影響到整體產能，不過隨著測試機台學習曲線上揚、良率逐漸轉佳，法人預期明年第一季營運成長可望重新啟動。

立積與客戶端對明年訂單逐漸明朗，目前訂單能見度至明年第1季底，預期2020年除了受惠於Wi-Fi-6 FEM（射頻前端模組）滲透率攀升，前一代Wi-Fi-5 2.4GHz FEM在歐美電信商市占率持續提升。

手機採用Wi-Fi FEM滲透率逐漸攀升，預計立積在明年第1季小量出貨，第2季開始放量，主要以中國手機客戶為主，華為有機會在明年成為立積最大客戶。

另外，中國工信部鼓勵手機廠商自願安裝調頻信號接收模組，華為、OPPO、小米、VIVO等中國一線大廠計畫在2020年度新款手機導入FM接收模組，將帶動立積FM晶片需求成長，加上美中貿易戰去美化政策加持，法人預期立積2020年營運可望出現高雙位數成長。